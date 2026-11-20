Какой пол вновь завоевывает сердца дизайнеров / Коллаж 24 Канала
Несколько веков назад венецианские мастера нашли применение обломкам мрамора, остававшимся после работы. Из них делали пол, который после шлифовки напоминал мозаику. Сегодня это покрытие, известное как терраццо, вновь появляется в подборках дизайнерских трендов.
Как пишет издание Livingetc, такой пол становится главным акцентом в комнате.
Как делается пол, что напоминает рассыпанные камни?
Мраморную, гранитную или стеклянную крошку смешивают с цементной или полимерной основой. Когда смесь затвердевает, ее шлифуют и полируют. Именно тогда на поверхности проступают цвета и контуры обломков, которые до этого скрывались внутри.
Терраццо можно залить на месте, чтобы получить сплошную на вид поверхность, или уложить готовыми плитами. Есть также керамогранит с рисунком под терраццо. Если понравился именно узор, стоит сравнить образцы обоих материалов вживую.
Почему дизайнеры вновь обратили внимание на терраццо?
Эксперты Livingetc включили в тренды напольных покрытий 2026 года терраццо в стиле Palladiana. Его легко узнать по большим кускам мрамора неправильной формы, напоминающим каменную мозаику.
Для спокойного интерьера подойдет кремовая основа с мелкими вкраплениями. А в кухне с однотонными фасадами можно позволить себе более крупные и контрастные фрагменты. Удачный прием – повторить один из оттенков камня в цвете мебели или стен, чтобы пол гармонировал с остальной частью комнаты.
Что стоит учесть перед укладкой?
Для наливного терраццо требуется прочное, ровное и должным образом подготовленное основание. Состояние стяжки и расположение деформационных швов стоит обсудить с мастерами еще до начала работ. В смету следует включить:
- подготовку основания,
- шлифовку,
- финишную отделку.
Из-за этих работ наливной пол может обойтись дороже бюджетного ламината.
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