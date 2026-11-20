Как пишет издание Livingetc, такой пол становится главным акцентом в комнате.

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Как делается пол, что напоминает рассыпанные камни?

Мраморную, гранитную или стеклянную крошку смешивают с цементной или полимерной основой. Когда смесь затвердевает, ее шлифуют и полируют. Именно тогда на поверхности проступают цвета и контуры обломков, которые до этого скрывались внутри.

Терраццо можно залить на месте, чтобы получить сплошную на вид поверхность, или уложить готовыми плитами. Есть также керамогранит с рисунком под терраццо. Если понравился именно узор, стоит сравнить образцы обоих материалов вживую.

Почему дизайнеры вновь обратили внимание на терраццо?

Эксперты Livingetc включили в тренды напольных покрытий 2026 года терраццо в стиле Palladiana. Его легко узнать по большим кускам мрамора неправильной формы, напоминающим каменную мозаику.

Почему дизайнеры вновь обратили внимание на терраццо / Фото Pinterest

Для спокойного интерьера подойдет кремовая основа с мелкими вкраплениями. А в кухне с однотонными фасадами можно позволить себе более крупные и контрастные фрагменты. Удачный прием – повторить один из оттенков камня в цвете мебели или стен, чтобы пол гармонировал с остальной частью комнаты.

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Что стоит учесть перед укладкой?

Для наливного терраццо требуется прочное, ровное и должным образом подготовленное основание. Состояние стяжки и расположение деформационных швов стоит обсудить с мастерами еще до начала работ. В смету следует включить:

подготовку основания,

шлифовку,

финишную отделку.

Из-за этих работ наливной пол может обойтись дороже бюджетного ламината.