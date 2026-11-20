Як пише видання Livingetc, така підлога перетворюється на головний акцент у кімнаті.

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Як роблять підлогу, що нагадує розсип каміння?

Мармурову, гранітну або скляну крихту змішують із цементною чи полімерною основою. Коли суміш твердне, її шліфують і полірують. Саме тоді на поверхні проступають кольори й контури уламків, які до цього ховалися всередині.

Тераццо можна залити на місці, щоб отримати суцільну на вигляд поверхню, або укласти готовими плитами. Є також керамограніт із малюнком під тераццо. Якщо сподобався саме візерунок, варто порівняти зразки обох матеріалів наживо.

Чому дизайнери знову звернули увагу на тераццо?

Експерти Livingetc включили до трендів підлогових покриттів 2026 року тераццо в стилі Palladiana. Його легко впізнати за великими шматками мармуру неправильної форми, які нагадують кам'яну мозаїку.

Чому дизайнери знову звернули увагу на тераццо / Фото Pinterest

Для спокійного інтер'єру підійде кремова основа з дрібними вкрапленнями. А у кухні з однотонними фасадами можна дозволити собі більші й контрастніші фрагменти. Вдалий прийом – повторити один із відтінків каменю в кольорі меблів або стін, щоб підлога поєднувалася з рештою кімнати.

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Що варто врахувати перед укладанням?

Для наливного тераццо потрібна міцна, рівна й належно підготовлена основа. Стан стяжки та розташування деформаційних швів варто обговорити з майстрами ще до початку робіт. До кошторису слід включити:

підготовку основи,

шліфування,

фінішну обробку.

Через ці роботи наливна підлога може обійтися дорожче за бюджетний ламінат.