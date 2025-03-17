Как нужно делать на кухне в 2025 году: трендовые советы от дизайнеров

Кухня считается сердцем дома, поэтому к ее планированию стоит подойти с особой серьезностью. Следует позаботиться не только об эстетике, но и о практичности.

Так, как оформить кухню в 2025 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на @gotovo.remontt.

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Трендовая кухня в 2025 году

Мода влияет на все сферы жизни человека, и дизайн интерьера не является исключением. Так, если вы планируете сделать трендовую кухню в 2025 году, то стоит придерживаться следующих правил:

Встроенная техника

В 2025 году бытовая техника, которая отдельно стоит на столешницах, уже является антитрендом. Вместо этого стоит выбирать встроенную технику, которая к тому же – освобождает пространство для приготовления пищи.

Столешница и фартук изготавливаются из одного материала

Эксперты рекомендуют делать столешницу и фартук из одного материала, чтобы визуально увеличивать пространство. Также на стыке не должно быть плинтусов или порогов. Столешница должна быть изготовлена не из ДСП, а компакт-плита, керамогранит или другой современный и качественный материал.

Кухонная мойка подстольного монтажа

Если вы хотите создать современную кухню, то мойка обязательно должна быть подстольного монтажа. Это гораздо удобнее, чем классическая мойка. Во-первых, отсутствуют борта стыка, а во-вторых – не собирается мусор и не образуется плесень под мойкой.

Полноразмерный холодильник

Холодильник должен быть полноразмерным. Неважно, встроенный он или нет, но он точно не должен быть маленьким.

Стеклянный бар

Если на кухне есть место, то стоит поставить стеклянный бар. Он добавляет кухне роскоши, а также в нем удобно хранить бокалы или посуду.

Ранее специалисты сообщили, как спланировать кухню-гостиную. Так, она должна иметь три четкие зоны: зона кухни, зона потребления пищи, зона гостиной, которые должны разграничиваться воображаемой линией.