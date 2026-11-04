Вам стоит попробовать этот лайфхак: что стоит закопать на огороде, чтобы улучшить почву

Как пишет венгерское издание Blikk.hu, яйца постепенно разлагаются в земле, однако эффективность такой подкормки остается недоказанной.

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Зачем садоводы закапывают сырые яйца в землю?

В процессе разложения яйца органические соединения постепенно перерабатываются почвенными микроорганизмами. Именно на этом основан популярный среди садоводов метод. Его применяют при посадке растений:

Выкапывают посадочную яму нужной глубины.

Кладут на дно цельное сырое яйцо.

Засыпают его слоем земли.

Высаживают растение так, чтобы корни не соприкасались с яйцом.

Главный недостаток этого способа – непредсказуемый результат. Скорость разложения зависит от температуры и влажности почвы. Кроме того, яйца могут привлекать животных и вызывать неприятный запах.



Зачем садоводы закапывают сырые яйца в землю / Фото Unsplash

Почему яичная скорлупа полезна для растений?

Скорлупа содержит карбонат кальция, однако разлагается довольно медленно. Перед использованием ее рекомендуют высушить и тщательно измельчить. После этого скорлупу можно добавлять в компост или смешивать с почвой. В то же время она не обеспечивает быстрого поступления кальция к растениям, особенно в нейтральной или щелочной почве.

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Могут ли сырые яйца заменить удобрения?

Закапывание яиц не заменяет полноценную подкормку, ведь растениям нужен сбалансированный набор питательных элементов. Более надежной альтернативой остается зрелый компост или хорошо перепревшая органика, которую можно равномерно распределить по грядкам.

Итак, сырое яйцо под растением – скорее садоводческий эксперимент, чем проверенный способ получить щедрый урожай.