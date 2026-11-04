Ви маєте спробувати цей лайфхак: що варто закопати на городі, щоб покращити ґрунт

Як пише угорське видання Blikk.hu, яйця поступово розкладаються в землі, проте ефективність такого підживлення залишається недоведеною.

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Навіщо садівники закопують сирі яйця в землю?

Під час розкладання яйця органічні сполуки поступово переробляються ґрунтовими мікроорганізмами. Саме на цьому ґрунтується популярний серед садівників метод. Його застосовують під час посадки рослин:

Викопують посадкову яму потрібної глибини.

Кладуть на дно ціле сире яйце.

Засипають його шаром землі.

Висаджують рослину так, щоб коріння не контактувало з яйцем.

Головний недолік способу – непередбачуваний результат. Швидкість розкладання залежить від температури та вологості ґрунту. Крім того, яйця можуть приваблювати тварин і спричиняти неприємний запах.



Навіщо садівники закопують сирі яйця в землю / Фото Unsplash

Чим корисна яєчна шкаралупа для рослин?

Шкаралупа містить карбонат кальцію, проте розкладається досить повільно. Перед використанням її рекомендують висушити та ретельно подрібнити. Після цього шкаралупу можна додавати до компосту або змішувати з ґрунтом. Водночас вона не забезпечує швидкого надходження кальцію до рослин, особливо в нейтральному чи лужному ґрунті.

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Чи можуть сирі яйця замінити добрива?

Закопування яєць не замінює повноцінного підживлення, адже рослинам потрібен збалансований набір поживних елементів. Надійнішою альтернативою залишається зрілий компост або добре перепріла органіка, яку можна рівномірно розподілити на грядках.

Отже, сире яйце під рослиною – радше садівничий експеримент, ніж перевірений спосіб отримати щедрий урожай.