Речь идет о корице – но использовать ее нужно правильно, чтобы не навредить растениям, – расскажет Bild der Frau.

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Почему корицу добавляют в почву комнатных растений?

Корица содержит вещества с противогрибковыми свойствами, в частности циннамальдегид и эвгенол. Исследования показывают, что они могут подавлять развитие отдельных грибков, в том числе возбудителей серой гнили и корневых заболеваний.

Поэтому молотую специю используют в качестве вспомогательного средства для профилактики плесени на поверхности почвы. Она не заменяет лечение, если растение уже серьезно поражено, но может стать дополнительным элементом ухода. Самый простой способ применения – тонко посыпать поверхность субстрата корицей и слегка увлажнить ее. Также можно приготовить настой:

развести чайную ложку специи в 5 литрах теплой воды,

оставить на несколько часов,

использовать для полива.

Впрочем, эффективность такого раствора точно не подтверждена.

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Почему корицу добавляют в почву / Фото Unsplash

Как корица помогает бороться с грибными комариками?

Мелкие черные мушки, летающие над вазонами, часто являются грибными комариками. Их личинки развиваются во влажной почве и могут повреждать молодые корни. Вещества, входящие в состав корицы, способны подавлять развитие некоторых насекомых, а ее резкий запах может отпугивать взрослых особей.

Чтобы попробовать этот способ, сначала снимают верхний слой почвы, где могут скрываться личинки и яйца, а затем тонко присыпают поверхность порошком. Для горшка диаметром 20 сантиметров достаточно примерно половины чайной ложки. При этом важно не переувлажнять почву: именно избыток влаги создает благоприятные условия для размножения грибных комариков.

Зачем присыпают черенки корицей?

Эту специю используют и при размножении растений. Место среза черенка слегка присыпают порошком, чтобы защитить открытый участок от грибковых инфекций и загнивания. Однако корица не является полноценным стимулятором корнеобразования и не гарантирует более быстрого роста корней. Успех укоренения зависит прежде всего от вида растения и условий ухода.

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Каким растениям корица может навредить?

Натуральное происхождение специи не означает, что она подходит всем цветам. Корица может негативно влиять на рост некоторых культур, в частности томатов и кресс-салата. Не стоит использовать чрезмерное количество порошка или сразу обрабатывать все вазоны.

Сначала лучше проверить реакцию одного растения. Если через несколько дней листья начинают желтеть, а цветок вянет, от такого способа ухода следует отказаться. Корица может быть дополнительным помощником в уходе за комнатными растениями, но не заменит правильного полива, качественного субстрата и своевременной борьбы с вредителями.