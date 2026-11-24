Мовиться про корицю – але використовувати її потрібно правильно, щоб не нашкодити рослинам, – розкаже Bild der Frau.

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Чому корицю додають у ґрунт кімнатних рослин?

Кориця містить речовини з протигрибковими властивостями, зокрема цинамальдегід та евгенол. Дослідження показують, що вони можуть пригнічувати розвиток окремих грибків, серед яких збудники сірої гнилі та кореневих захворювань.

Тому мелену спецію використовують як допоміжний засіб для профілактики плісняви на поверхні ґрунту. Вона не замінює лікування, якщо рослина вже серйозно уражена, але може стати додатковим елементом догляду. Найпростіший спосіб застосування – тонко посипати поверхню субстрату корицею та злегка зволожити її. Також можна приготувати настій:

розвести чайну ложку спеції у 5 літрах теплої води,

залишити на кілька годин,

використовувати для поливу.

Втім, ефективність такого розчину достеменно не підтверджена.

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Чому корицю додають у ґрунт / Фото Unsplash

Як кориця допомагає проти грибних комариків?

Дрібні чорні мушки, які літають над вазонами, часто є грибними комариками. Їхні личинки розвиваються у вологому ґрунті та можуть пошкоджувати молоде коріння. Речовини у складі кориці здатні пригнічувати розвиток деяких комах, а її різкий запах може відлякувати дорослих особин.

Щоб спробувати цей спосіб, спочатку знімають верхній шар ґрунту, де можуть ховатися личинки та яйця, а потім тонко присипають поверхню порошком. Для горщика діаметром 20 сантиметрів достатньо приблизно половини чайної ложки. Водночас важливо не перезволожувати землю: саме надмірна волога створює сприятливі умови для розмноження грибних комариків.

Навіщо корицею присипають живці?

Спецію використовують і під час розмноження рослин. Місце зрізу живця злегка присипають порошком, щоб захистити відкриту ділянку від грибкових інфекцій і загнивання. Однак кориця не є повноцінним стимулятором коренеутворення й не гарантує швидшого росту коренів. Успіх укорінення залежить передусім від виду рослини та умов догляду.

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Яким рослинам кориця може зашкодити?

Натуральне походження спеції не означає, що вона підходить усім квітам. Кориця може негативно впливати на ріст деяких культур, зокрема томатів і крес-салату. Не варто використовувати надмірну кількість порошку або одразу обробляти всі вазони.

Спочатку краще перевірити реакцію однієї рослини. Якщо за кілька днів листя починає жовтіти, а квітка в'яне, від такого способу догляду слід відмовитися. Кориця може бути додатковим помічником у догляді за кімнатними рослинами, але не замінить правильного поливу, якісного субстрату та своєчасної боротьби зі шкідниками.