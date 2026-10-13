Однако неправильно подобранное покрытие может привести к повреждению стекла и дополнительным расходам на ремонт. Об этом пишет британское издание Express.

Почему пленка может быть опасна для окон?

Не все оконные пленки одинаково влияют на стекло. Некоторые покрытия поглощают значительную часть солнечной энергии, поэтому отдельные участки окна нагреваются сильнее других. При определенных условиях это создает термическое напряжение, которое может привести к появлению трещин.

Риск зависит от нескольких факторов:

типа стекла,

конструкции стеклопакета,

наличия специальных покрытий,

характеристик самой пленки.

Поэтому материал, подходящий для одного окна, не обязательно будет безопасен для другого. Особенно важно не путать солнцезащитные пленки с покрытиями, предназначенными для уменьшения теплопотерь. Они могут иметь разные свойства и требования к установке. Прежде всего нужно выяснить, для какой цели предназначен конкретный материал и разрешено ли использовать его на ваших окнах.



Почему не все пленки одинаково подходят для окон / Фото AgroFam

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Как правильно выбрать пленку для окон?

Перед покупкой стоит выяснить, какое остекление установлено в доме: одинарное стекло, двойной или тройной стеклопакет. Также следует учесть, имеет ли стекло заводское низкоэмиссионное или другое специальное покрытие.

Следующий шаг – внимательно прочитать инструкцию производителя. В ней должны быть указаны типы стекла, совместимые с пленкой, а также ограничения по ее использованию. Не стоит ориентироваться только на цену товара или отзывы покупателей: они не гарантируют, что покрытие подойдет именно для ваших окон. Если характеристики стеклопакета неизвестны или есть сомнения относительно совместимости, лучше обратиться к производителю окон или специалисту по монтажу пленок.

Они помогут оценить возможные риски и подобрать подходящий материал. Кроме того, перед установкой необходимо проверить условия гарантии на окна. Самостоятельный монтаж дополнительного покрытия в отдельных случаях может повлиять на гарантийные обязательства производителя.

Как уменьшить теплопотери без лишнего риска?

Оконная пленка может быть полезна, но не является универсальным решением для утепления дома. Чтобы уменьшить теплопотери, также стоит проверить состояние уплотнителей, герметичность стыков и правильность регулировки оконной фурнитуры.

Главное правило – не покупать пленку наугад. Перед монтажом необходимо проверить ее назначение, совместимость с остеклением и рекомендации производителя. Такой подход поможет избежать повреждения стекла и непредвиденных расходов в холодное время года.