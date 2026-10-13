Однак неправильно підібране покриття може призвести до пошкодження скла та додаткових витрат на ремонт. Про це пише британське видання Express.

Чому плівка може бути небезпечною для вікон?

Не всі віконні плівки однаково впливають на скло. Деякі покриття поглинають значну частину сонячної енергії, через що окремі ділянки вікна нагріваються сильніше за інші. За певних умов це створює термічне напруження, яке може спричинити появу тріщин.

Ризик залежить від кількох чинників:

типу скла,

конструкції склопакета,

наявності спеціальних покриттів,

характеристик самої плівки.

Тому матеріал, який підходить для одного вікна, не обов'язково буде безпечним для іншого. Особливо важливо не плутати сонцезахисні плівки з покриттями, призначеними для зменшення тепловтрат. Вони можуть мати різні властивості та вимоги до встановлення. Передусім потрібно з'ясувати, для якої мети призначений конкретний матеріал і чи дозволено використовувати його на ваших вікнах.



Чому не всі плівки однаково підходять для вікон / Фото AgroFam

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як правильно вибрати плівку для вікон?

Перед покупкою варто з'ясувати, яке скління встановлено в оселі: одинарне скло, подвійний або потрійний склопакет. Також слід врахувати, чи має скло заводське низькоемісійне або інше спеціальне покриття.

Наступний крок – уважно прочитати інструкцію виробника. У ній мають бути зазначені типи скла, сумісні з плівкою, а також обмеження щодо її використання. Не варто орієнтуватися лише на ціну товару або відгуки покупців: вони не гарантують, що покриття підійде саме для ваших вікон. Якщо характеристики склопакета невідомі або є сумніви щодо сумісності, краще звернутися до виробника вікон чи фахівця з монтажу плівок.

Вони допоможуть оцінити можливі ризики та підібрати відповідний матеріал. Крім того, перед встановленням потрібно перевірити умови гарантії на вікна. Самостійний монтаж додаткового покриття в окремих випадках може вплинути на гарантійні зобов'язання виробника.

Як зменшити тепловтрати без зайвого ризику?

Віконна плівка може бути корисною, але не є універсальним рішенням для утеплення оселі. Щоб зменшити втрати тепла, також варто перевірити стан ущільнювачів, герметичність стиків і правильність регулювання віконної фурнітури.

Головне правило – не купувати плівку навмання. Перед монтажем потрібно перевірити її призначення, сумісність зі склінням і рекомендації виробника. Такий підхід допоможе уникнути пошкодження скла й непередбачених витрат у холодний сезон.