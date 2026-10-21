Как приготовить раствор и почему с ним нужно быть осторожным – расскажет издание Homes & Gardens.

Почему сода полезна для растений осенью?

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, может изменять кислотность поверхности листьев и при определенных условиях сдерживать развитие возбудителей мучнистой росы. Это грибковое заболевание проявляется белым налетом на листьях и побегах, поэтому растения ослабевают и теряют декоративность.

Осенью стоит регулярно осматривать многолетники и другие садовые культуры, чтобы вовремя замечать признаки болезней. В то же время сода не является универсальным средством против грибковых инфекций, а ее эффективность зависит от растения, концентрации раствора и степени поражения.

Как приготовить содовый раствор для растений?

Для пробной обработки можно приготовить слабый раствор:

Растворите половину чайной ложки пищевой соды в 500 миллилитрах воды.

Перемешайте до полного растворения порошка.

Нанесите немного жидкости на несколько листьев с помощью пульверизатора.

В течение следующих 24–48 часов проверьте, не появились ли пятна, пожелтение или другие признаки повреждения.

Почему сода полезна для растений осенью / Фото Unsplash

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Обрабатывать растения лучше в прохладную погоду, без сильного солнца. Не стоит опрыскивать листья перед заморозками или когда они мокрые от дождя или росы.

Почему избыток соды может навредить саду?

Несмотря на доступность, пищевую соду нельзя использовать бесконтрольно. Слишком концентрированный раствор способен повредить листья, а накопление натрия в почве может ухудшать ее свойства и негативно влиять на растения.

Также не стоит опрыскивать сад содовым раствором каждую неделю без необходимости. Если грибковое заболевание сильно распространилось, лучше воспользоваться средством, предназначенным для конкретной культуры и болезни. Таким образом, пищевая сода может быть вспомогательным средством в уходе за садом, но не заменяет полноценной профилактики и лечения растений.