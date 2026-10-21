Як приготувати розчин і чому з ним потрібно бути обережними – розкаже видання Homes & Gardens.

Чим корисна сода для рослин восени?

Харчова сода, або бікарбонат натрію, може змінювати кислотність поверхні листя та за певних умов стримувати розвиток збудників борошнистої роси. Це грибкове захворювання проявляється білим нальотом на листках і пагонах, через що рослини слабшають і втрачають декоративність.

Восени варто регулярно оглядати багаторічники та інші садові культури, щоб вчасно помічати ознаки хвороб. Водночас сода не є універсальним засобом проти грибкових інфекцій, а її ефективність залежить від рослини, концентрації розчину та ступеня ураження.

Як приготувати содовий розчин для рослин?

Для пробної обробки можна приготувати слабкий розчин:

Розчиніть половину чайної ложки харчової соди у 500 мілілітрах води.

Перемішайте до повного розчинення порошку.

Нанесіть трохи рідини на кілька листків за допомогою пульверизатора.

Протягом наступних 24 – 48 годин перевірте, чи не з'явилися плями, пожовтіння або інші ознаки пошкодження.

Чим корисна сода для рослин восени / Фото Unsplash

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Обробляти рослини краще в прохолодну погоду, без сильного сонця. Не варто обприскувати листя перед заморозками або тоді, коли воно мокре від дощу чи роси.

Чому надлишок соди може зашкодити саду?

Попри доступність, харчову соду не можна використовувати безконтрольно. Надто концентрований розчин здатний пошкоджувати листя, а накопичення натрію в ґрунті може погіршувати його властивості та негативно впливати на рослини.

Також не варто обприскувати сад содовим розчином щотижня без потреби. Якщо грибкове захворювання сильно поширилося, краще скористатися засобом, призначеним для конкретної культури та хвороби. Отже, харчова сода може бути допоміжним засобом у догляді за садом, але не замінює повноцінної профілактики та лікування рослин.