Для этого понадобится обычный теннисный мяч. Как с пользой применить его зимой – рассказало французское издание Mon Jardin & Ma Maison.

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Зачем садоводы бросают теннисный мяч в пруд?

Обычный теннисный мяч может стать полезным помощником в саду в зимние месяцы. Когда температура опускается ниже нуля, вода в садовых прудах и поилках постепенно замерзает. Из-за этого птицы и другие дикие животные теряют доступ к питьевой воде.

Чтобы замедлить образование льда, садоводы оставляют на поверхности водоема теннисный мяч. Под воздействием ветра он перемещается, препятствуя образованию сплошной ледяной корки вокруг себя. Благодаря этому при небольших морозах на поверхности может оставаться небольшой участок незамерзшей воды.

В то же время этот способ не гарантирует, что водоем не замерзнет полностью. Во время сильных морозов мяч может не помочь, поэтому состояние воды нужно регулярно проверять.

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Почему птицам нужна вода даже зимой?

Зимой пернатым нужна вода не только для питья, но и для ухода за оперением. Его чистота и надлежащее состояние помогают сохранять тепло и защищают птиц от переохлаждения. Именно поэтому садоводам рекомендуют устанавливать для пернатых небольшие поилки и следить, чтобы вода в них не замерзала.

Если водоем покрылся льдом, его можно осторожно убрать и налить свежую воду. Важно не добавлять в воду соль, спирт или другие вещества, чтобы предотвратить замерзание. Они могут нанести вред животным.



Зимой птицам очень нужна вода / Фото Unsplash

Как теннисный мяч может помочь ежам пережить зиму?

Есть еще один необычный совет для владельцев садов – оставлять теннисные мячи возле куч опавших листьев или кустов. Их иногда используют, чтобы поддерживать небольшое воздушное пространство внутри естественного укрытия. Однако сам по себе мяч не обеспечит ежу защиты от холода.

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Гораздо важнее оставить в укромном уголке сада сухие листья, ветки и другие природные материалы. Из них животные могут обустроить место для зимней спячки. Также зимой не стоит без надобности ворошить кучи листьев, компоста и веток. Под ними могут прятаться ежи, уже впавшие в спячку. Если оставить такие естественные укрытия нетронутыми, это станет гораздо более надежной помощью для животных, чем любые ухищрения с теннисными мячами.

Итак, старый теннисный мяч может стать неожиданным помощником в зимнем саду. Он поможет обеспечить доступ к воде во время небольших морозов, а забота о естественных укрытиях сделает участок более безопасным для ежей и других маленьких обитателей.