Для цього знадобиться звичайний тенісний м'яч. Як використати його з користю взимку – розповіло французьке видання Mon Jardin & Ma Maison.

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Навіщо садівники кидають тенісний м'яч у ставок?

Звичайний тенісний м'яч може стати корисним помічником у саду протягом зимових місяців. Коли температура опускається нижче нуля, вода в садових ставках і поїлках поступово замерзає. Через це птахи та інші дикі тварини втрачають доступ до питної води.

Щоб уповільнити утворення льоду, садівники залишають на поверхні водойми тенісний м'яч. Під впливом вітру він рухається, перешкоджаючи утворенню суцільної крижаної кірки навколо себе. Завдяки цьому за невеликих морозів на поверхні може залишатися невелика ділянка незамерзлої води.

Водночас цей спосіб не гарантує, що водойма не замерзне повністю. Під час сильних морозів м'яч може не допомогти, тому стан води потрібно регулярно перевіряти.

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Чому птахам потрібна вода навіть узимку?

Взимку пернатим потрібна вода не лише для пиття, а й для догляду за пір'ям. Його чистота та належний стан допомагають зберігати тепло й захищають птахів від переохолодження. Саме тому садівникам радять облаштовувати для пернатих невеликі поїлки та стежити, щоб вода в них не замерзала.

Якщо водойма вкрилася льодом, його можна обережно прибрати й налити свіжої води. Важливо не додавати у воду сіль, спирт чи інші речовини, щоб запобігти замерзанню. Вони можуть нашкодити тваринам.



Взимку птахам дуже потрібна вода / Фото Unsplash

Як тенісний м'яч може допомогти їжакам пережити зиму?

Є ще одна незвичайна порада для власників садів – залишати тенісні м'ячі біля куп опалого листя або кущів. Їх іноді використовують, щоб підтримувати невеликий повітряний простір усередині природного укриття. Однак сам по собі м'яч не забезпечить їжаку захисту від холоду.

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Значно важливіше залишити в затишному куточку саду сухе листя, гілки та інші природні матеріали. З них тварини можуть облаштувати місце для зимової сплячки. Також узимку не варто без потреби ворушити купи листя, компосту та гілок. Під ними можуть ховатися їжаки, які вже впали в сплячку. Якщо залишити такі природні укриття недоторканими, це стане значно надійнішою допомогою для тварин, ніж будь-які хитрощі з тенісними м'ячами.

Отже, старий тенісний м'яч може стати несподіваним помічником у зимовому саду. Він допоможе підтримувати доступ до води під час невеликих морозів, а турбота про природні укриття зробить ділянку безпечнішою для їжаків та інших маленьких мешканців.