Секретом этого метода поделилось издание Ask Extension.

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Что попадает в воду во время кипячения?

Как отмечают эксперты, банановая кожура содержит калий, который помогает растениям регулировать водный баланс. Во время кипячения часть растворимых соединений из кожуры переходит в воду. Сколько именно калия будет в готовом отваре, без анализа определить сложно.

Со скорлупой дело обстоит иначе. Она богата кальцием, необходимым растениям для формирования клеточных стенок, но содержит его преимущественно в форме карбоната кальция. Это соединение плохо растворяется в обычной воде, поэтому несколько минут кипячения дадут лишь небольшое количество растворенного кальция.

Зачем варить банановую кожуру с яичной скорлупой / Фото Unsplash

Как готовят отвар по народному рецепту?

На литр воды берут кожуру от двух бананов и скорлупу от двух яиц. В некоторых вариантах добавляют две столовые ложки кофейной гущи.

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Промойте и измельчите скорлупу, а кожуру нарежьте небольшими кусочками. Залейте все водой, доведите до кипения и проварите несколько минут. Дайте отвару полностью остыть и процедите. По народному рецепту полученной жидкостью поливают почву вокруг растений.

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Поможет ли такой полив цветам?

Состав отвара неизвестен, поэтому сложно рассчитать, сколько питательных веществ получит растение. Более обильное цветение от такой поливки тоже не гарантировано. В комнатных горшках следует особенно тщательно процеживать жидкость, ведь кусочки кожуры и кофейная гуща могут:

заплесневеть,

неприятно пахнуть,

привлекать почвенных мошек.

Если цель – с пользой использовать кухонные отходы, кожуру и измельченную скорлупу можно добавить в компост.