Секретом цього методу поділилося видання Ask Extension.

Adv

Що потрапляє у воду під час кип'ятіння?

Як зазначають експерти, бананова шкірка містить калій, який допомагає рослинам регулювати водний баланс. Під час кип'ятіння частина розчинних сполук зі шкірки переходить у воду. Скільки саме калію буде в готовому відварі, без аналізу визначити складно.

Зі шкаралупою інакше. Вона багата на кальцій, потрібний рослинам для формування клітинних стінок, але містить його переважно у формі карбонату кальцію. Ця сполука погано розчиняється у звичайній воді, тож кілька хвилин кип'ятіння дадуть лише невелику кількість розчиненого кальцію.

Навіщо варити бананову шкірку з яєчною шкаралупою / Фото Unsplash

Як готують відвар за народним рецептом?

На літр води беруть шкірку від двох бананів і шкаралупу від двох яєць. У деяких варіантах додають дві столові ложки кавової гущі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Промийте й подрібніть шкаралупу, а шкірку наріжте невеликими шматочками. Залийте все водою, доведіть до кипіння й проваріть кілька хвилин. Дайте відвару повністю охолонути та процідіть. За народним рецептом, отриманою рідиною поливають ґрунт біля рослин.

Реклама

Чи допоможе такий полив квітам?

Відвар має невідомий склад, тож за ним складно розрахувати, скільки поживних речовин отримає рослина. Рясніше цвітіння від такого поливу теж не гарантоване. У кімнатних горщиках варто особливо ретельно проціджувати рідину, адже шматочки шкірки й кавова гуща можуть:

пліснявіти,

неприємно пахнути,

приваблювати ґрунтових мошок.

Якщо мета – використати кухонні рештки з користю, шкірку й подрібнену шкаралупу можна додати до компосту.