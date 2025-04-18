Будто из Pinterest: девушка своими руками сделала стильное и необычное зеркало

Многие используют сети Pinterest для вдохновения. Кто-то ищет в ней стильные образы на каждый день, а другие вдохновляются стильными интерьерами, чтобы улучшить свой дом. Так, одна из пользовательниц решила создать зеркало, которое бы имело столь же стильный вид, как на картинках с Pinterest.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @sanychhh.

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Стильное зеркало своими руками

Пользовательница сети поделилась, что имела обычное прямоугольное зеркало без всякого декора. Оно не вписывалось в общий интерьер, поэтому она решила его задекорировать.

Для этого из плотного картона от коробок она вырезала основу под зеркало и декоративные элементы, которые напоминают волны. После того конструкцию закрепили на зеркале.

Когда основа готова, то девушка сделала специальную смесь для создания текстурной рамы на зеркале. Для этого она смешала:

4 рулона туалетной бумаги,

500 миллилитров клея,

100 граммов финишной шпаклевки.

Проще говоря, следует сделать смесь, как для папье-маше: туалетную бумагу следует замочить водой, перебить обычным блендером, избавиться от лишней воды, а уже после – добавить клей и шпаклевку.

Полученную смесь следует нанести на картонную основу зеркала. Дождавшись полного высыхания, конструкцию можно зашлифовать и покрасить, или оставить в том виде, который есть.

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