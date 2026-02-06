Садівники б'ють на сполох: які дерева ніколи не можна садити біля дому

Багато дерев здаються ідеальними для подвір'я: швидко ростуть, красиво цвітуть і створюють затінок. Але експерти попереджають – деякі популярні види можуть перетворитися на справжню проблему для ділянки.

Арборист Кріс Роддік і садівник Метт Маттус назвали шість дерев, яких краще уникати, якщо ви не хочете отримати "зелений хаос" у дворі. Про це повідомляють у блозі Marthastewart.

Дивіться також Мороз знищує без жалю: які 5 речей узимку краще негайно забрати з вулиці

Мовиться про інвазивні дерева здатні витісняти інші рослини, руйнувати місцеву екосистему та швидко поширюватися за межі саду.

Які рослини краще не саджати у саду?

Китайська бірючина

Цю рослину часто продають як декоративну для ландшафтного дизайну, однак вона легко виходить з-під контролю. Бірючина швидко поширюється в природні ліси, а її насіння переносять вітер і птахи. У результаті дерево може захоплювати великі території й витісняти місцеві види.

Небесне дерево (айлант)

Садівник Метт Маттус називає його одним із найбільш агресивних інвазивних дерев. Одна рослина здатна виробляти до 300 тисяч насінин, а також активно розростається через коріння й пагони. Позбутися айланта після укорінення надзвичайно складно.



Небесне дерево / Фото Unsplash

Груша Бредфорда

На перший погляд це дерево здається ідеальним – навесні воно рясно вкривається білими квітами. Проте експерти наголошують: груша Бредфорда витісняє інші рослини та швидко порушує природний баланс довкола. В останні роки її навіть внесли до списків інвазивних видів.

Норвезький клен

Це популярне міське дерево, яке часто висаджують у парках і вздовж доріг. Але воно є "бур'яновим деревом". Клен активно самосівається, створює густу тінь і має неглибоку кореневу систему, через що трави та інші рослини поруч починають гинути.



Норвезький клен / Фото Unsplash

Російська олива

Її часто використовують як декоративне дерево, однак воно легко поширюється через плоди, які можуть потрапляти у водойми. Експерт зазначає: у багатьох регіонах російська олива вже заборонена, хоча деякі розплідники все ще продають її.

Чорна акація

У природному середовищі акація може бути корисною – вона дає ароматні квіти й покращує ґрунт завдяки фіксації азоту. Та на приватній ділянці її швидке зростання, колючі стебла й здатність розповсюджуватися роблять дерево важкоконтрольованим.

Чому це важливо?

Як зазначає Ukrainian Journal of Ecology, інвазивні дерева не лише псують вигляд саду, а й можуть: витісняти місцеві рослини ускладнювати догляд за ділянкою пошкоджувати екосистему швидко розростатися за межі подвір'я Тому перед посадкою дерева варто перевірити, чи не належить воно до небезпечних інвазивних видів у вашому регіоні.

Що посадити у саду, щоб він сяяв навіть у мороз?

Раніше ми писали, що напіввічнозелені рослини, такі як коралові дзвіночки та морозник, можуть прикрашати сад навіть взимку завдяки своїй морозостійкості. Фахівці радять висаджувати ці рослини на сонячних, добре дренованих ділянках, щоб уникнути шкоди від надмірної вологи.