Як правильно наклеїти й зняти самоклейні шпалери: поради експертів
- Самоклейні шпалери легко наклеїти та зняти, якщо правильно підготувати стіну та дотримуватись інструкцій, таких як підготовка поверхні, заміри та поступове наклеювання.
- Для зняття цих шпалер можна використовувати теплу воду або мильний розчин, а також спеціальний активатор або фен для полегшення процесу.
Самоклейні шпалери – це простий спосіб оновити інтер’єр без капітального ремонту. Вони виглядають так само стильно, як традиційні, але не потребують клею – достатньо зняти підкладку та приклеїти до стіни. А головне – їх легко зняти, коли захочеться змін.
Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, аби отримати акуратний результат, важливо правильно підготувати поверхню та дотримуватись чітких кроків під час наклеювання. Як правильно клеїти та знімати ці шпалери, згідно з порадами експертів, розповідаємо далі.
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Підготуйте стіни
Стіна має бути рівною, гладкою та чистою. Видаліть пил за допомогою мікрофібри або серветки з м’яким мийним засобом. Якщо на стіні є нерівності, заповніть їх шпаклівкою, дайте висохнути й відшліфуйте.
Проведіть заміри
Виміряйте висоту та ширину стіни. Використовуйте рівень і олівець, щоб зробити вертикальні орієнтири для першої панелі.
Наносьте олівцеві лінії дуже обережно – вони можуть просвічувати через деякі типи шпалер.
Почніть з верхнього кута
Найкраще починати з верхнього лівого кута стіни. Приклейте шпалери, залишивши невеликий запас зверху, а потім розгладжуйте їх вниз уздовж напрямної.
Не поспішайте – від якості першої панелі залежить весь подальший результат.
Клеїмо поступово
Не знімайте всю підкладку одразу. Відклеюйте шпалери частинами, розгладжуючи ракелем або карткою від центра до країв. Якщо з’явились бульбашки – не проблема, шпалери можна відклеїти й приклеїти знову.
Обрізайте надлишки
Після наклеювання панелі обріжте зайве вздовж стелі, плінтусів або кутів за допомогою ножа або шпателя.
Суміщення візерунка
Щоб сумістити малюнок наступної панелі, скористайтесь малярською стрічкою або частковим відклеюванням по горизонталі. Це дає змогу точно підігнати шаблон.
Будьте обережні навколо розеток і вікон
Зніміть кришки розеток, а потім наклейте шпалери з прорізом у центрі. Після вирізання отвору поверніть кришку назад – вона сховає нерівності. Для вікон використовуйте лазерний рівень, а надлишки обрізайте ножем.
Видаляємо повітряні бульбашки
Для усунення залишкових бульбашок проколіть їх маленьким гострим інструментом, наприклад, голкою, а потім розгладьте ракелем.
Уникайте металевих інструментів – вони можуть подряпати шпалери.
Як зняти шпалери
Щоб легко зняти шпалери, змочіть їх теплою водою або мильним розчином. Якщо клей не відпускає – використайте спеціальний активатор або фен. Знімайте шпалери повільно, починаючи з кута.
Після зняття протріть стіни м’яким засобом, уникаючи агресивних хімікатів.
До речі, якщо зняти шпалери легко не виходить, існує несподіваний трюк, завдяки якому зробити це вийде максимально плавно.