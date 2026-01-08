Більшість цього не знає: який посуд не можна класти у посудомийку

Посудомийна машина – це справжній порятунок на кухні, який економить час і сили. Але навіть така зручна техніка має свої обмеження, адже не весь посуд і кухонне приладдя безпечно мити в посудомийці.

Дизайнер Влад Шевко зауважив, що не увесь посуд можна класти у посудомийку. Деякі предмети можуть пошкодитися, змінити форму або втратити покриття, передає 24 Канал.

Дивіться також Гірше бути не може: яку підлогу на кухні власники ненавидять найбільше

Що не можна мити у посудомийці?

Чавунний посуд

Чавун може іржавіти, а спеціальна seasoning-масляна плівка, яка робить його антипригарним, змивається і втрачає свої властивості.

Гострі ножі та леза

Гострі ножі тупіють в посудомийці, а висока температура і миючі засоби можуть пошкодити ручки або матеріали.

Дерев'яні дощечки, ложки, посуд

Дерево вбирає воду, тріскається, деформується та втрачає натуральні олії.

Посуд із антипригарним покриттям

Teflon та інші покриття поступово руйнуються від гарячої води й агресивних таблеток.

Алюміній, мідь та деякі метали

Вони можуть змінити колір, темніти або втратити блиск через вплив миючих засобів і температури.

Крихкий або декоративний посуд (кришталь, фарфор з декором)

Тонкі матеріали можуть потьмяніти, затертися або навіть тріснути.

Видання All recipes зауважує: перед тим, як класти у посудомийку порожні банки чи пляшки, треба зняти з них етикетки. Залишки паперу та клею можуть засмітити фільтр вашої посудомийної машини або назавжди там застрягти.

Фарфоровий посуд не варто мити у посудомийці / Фото Pexels

Як легко помити келихи у посудомийці?

Мити келихи, особливо ті, що мають високу ніжку, в посудомийці, на перший погляд, складно. Тому багато хто робить це вручну. Але є простий лайфхак: у більшості посудомийних машин верхній кошик можна опустити нижче. Він призначений саме для делікатного посуду, тож після регулювання келихи легко помістяться, і машина спокійно закриється.