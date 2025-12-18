Не приймайте душ: 5 невдалих речей, які не варто робити в Новий рік

Є багато забобонів про те, що слід робити напередодні та в період Нового року. Наприклад, вважається, що треба 'їсти 12 виноградин, поцілувати когось опівночі або навіть одягти рожеву білизну, аби зробити наступний рік вдалим. Але є й дії, яких краще уникати.

За народними повір'ями, не варто підмітати або приймати душ, якщо ви хочете, щоб 2026 рік був щасливим, передає 24 Канал із посиланням на The Providence Journal.

Дивіться також У які дати не можна ставити новорічну ялинку, щоб не відлякати удачу у 2026 році

Що не варто робити в Новий рік?

Не підмітайте й не прибирайте в домі

Прибирання або підмітання в Новий рік вважається поганою прикметою, адже, за повір'ям, разом зі сміттям можна "вимести" удачу. Те саме стосується прання чи винесення сміття – цих справ краще уникати.

Як пише CNN, також є переконання, що хатні справи на кшталт миття посуду чи прання можуть "змити" з дому близьких людей, тому ці заняття краще відкласти на інший день.

Не приймайте душ

Як і у випадку з підмітанням, є забобон, що прийняття душу може "змити" вашу удачу.

Не тримайте двері й вікна зачиненими

Попри холод, за повір'ям, опівночі варто відчинити двері або вікна, щоб випустити старий рік і впустити новий.

Не спіть довго

Згідно з польською традицією, якщо прокинутися рано в Новий рік, то й упродовж усього року буде легше вставати рано.

Не їжте лобстерів, крабів або курятину

Якщо в Новий рік радять їсти страви зі свинини, адже свині "риють уперед", то лобстерів краще уникати, бо вони "рухаються назад".

На Новий рік варто відмовитися від ласування лобстерами / Pexels

Краби та курятина також небажані: краби ходять боком, а кури, як і удача, можуть "відлетіти".