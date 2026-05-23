Популярний "інстаграмний" плінтус виявився пасткою: чому майстри масово його критикують

Плінтус прихованого монтажу вважається справжнім символом "дорогого" ремонту. Але у 2026 році будівельники дедалі частіше критикують це рішення і радять добре подумати перед встановленням.

Як розповів користувач з ніком @gotovo.remontt у тіктоці, головна причина – надзвичайно висока вартість монтажу та складність робіт.

Чому плінтус прихованого монтажу – не найкращий варіант?

Майстри пояснюють: сам плінтус – це лише невелика частина витрат. Найдорожчим стає підготовчий етап, який потребує ідеально рівних стін, точного монтажу профілів та додаткових робіт ще до фінішного оздоблення.

Будівельники кажуть, що головна проблема прихованого монтажу – його неможливо "доробити потім". Якщо класичний плінтус можна встановити вже після ремонту, то прихований монтується ще на етапі чорнових робіт. Для цього доводиться:

штробити або вирівнювати стіни;

встановлювати алюмінієві профілі;

дуже точно виставляти геометрію;

підганяти штукатурку під рівень профілю.

Будь-яка помилка стає помітною одразу. А якщо стіни з часом дадуть тріщину або будинок трохи "сяде", дефекти біля прихованого плінтуса видно значно сильніше. Попри популярність у дизайнерських інтер'єрах, багато майстрів вважають, що прихований плінтус часто не виправдовує своїх витрат.

У звичайних квартирах люди рідко помічають різницю між прихованим плінтусом та якісним сучасним класичним варіантом. Водночас бюджет ремонту може зрости на десятки тисяч гривень через складний монтаж.

Які плінтуси будівельники радять натомість?

У 2026 році експерти дедалі частіше рекомендують простіші та практичніші рішення, які виглядають сучасно, але не створюють стільки проблем під час ремонту.

Плоскі МДФ-плінтуси

Одним із найкращих варіантів називають високі плоскі МДФ-плінтуси під фарбування. Їхні переваги:

сучасний мінімалістичний вигляд;

значно дешевший монтаж;

легка заміна при пошкодженні;

можливість пофарбувати у колір стін.

Саме такі плінтуси зараз активно використовують у скандинавських та сучасних європейських інтер'єрах.

Алюмінієві плінтуси

Ще один популярний варіант – тонкі алюмінієві плінтуси. Вони добре поєднуються з сучасним стилем, виглядають акуратно та значно простіші в монтажі, ніж приховані системи. Особливо добре вони працюють:

у квартирах у стилі мінімалізм;

сучасних офісах;

інтер'єрах із мікроцементом або керамогранітом.

Будівельники кажуть, що у сучасних ремонтах люди дедалі частіше відмовляються від "інстаграмних" рішень, які красиво виглядають лише на фото, але створюють проблеми у реальному житті. Саме тому сьогодні головним критерієм стає не модність, а баланс між зовнішнім виглядом, довговічністю та вартістю монтажу. І в цьому плані класичні сучасні плінтуси дедалі частіше перемагають дорогі системи прихованого монтажу.