Банні рушники мають дивну властивість – вони втрачають м’якість і свіжість навіть тоді, коли ми використовуємо їх лише після душу. З часом вони тьмяніють, зношуються чи набувають неприємного запаху, і тоді приходить час замінити їх на нові.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, поспішати викидати старі рушники не варто – їм можна знайти чимало практичних і навіть креативних застосувань у побуті. Практичні ідеї для повторного використання старих рушників розповідаємо далі.

Як повторно використати рушники?

Ганчірки для прибирання. Розрізані на кілька частин рушники чудово підходять для миття стільниць, полиць, підлоги чи автомобіля.

Саморобні насадки для швабри. Вони добре вбирають воду й можуть замінити одноразові серветки для прибирання.

Наповнювач для горщиків. Складіть рушники під ялинку чи іншу велику рослину для стабільності та потрібної висоти.

Багаторазові диски для зняття макіяжу. Зі шматочків рушника можна зробити невеликі м’які квадратики для зняття макіяжу.

Обгортка для волосся. Зручний спосіб сушити волосся без тертя.

Рукавиці для прибирання чи ванни. Трохи шиття і старий рушник перетворюється на практичний аксесуар.

Ліжка та іграшки для тварин. Складіть кілька шарів або сплетіть смужки – домашні улюбленці оцінять.

Захист від протягів. Згорнуті рушники можна використовувати як пробки для дверей і вікон.

Підв’язки для рослин. М’яка тканина добре утримує стебла, не пошкоджуючи їх.

Роздільники для шухляд. Згорнуті рушники допоможуть організувати простір і створять амортизацію.

Старі рушники можуть бути корисними у господарстві / Фото Freepik

Як відновити старі рушники?

Якщо поки що перероблювати старі рушники не хочеться, їх можна спробувати відновити. Як пише Martha Stewart, зношені, жорсткі або ті, що мають неприємний запах, рушники ще можна врятувати. За допомогою простих засобів і правильного догляду вони знову стануть м’якими та свіжими:

Видалення залишків. Покладіть рушники в пральну машину, додайте склянку оцту прямо в барабан і запустіть прання на найгарячішій воді без порошку та кондиціонера.

Дезодорація та пом’якшення. Не виймаючи рушники, додайте пів склянки соди або ложку кисневого відбілювача й запустіть ще один цикл гарячої води.

Сушіння. Добре струсіть рушники для розпушення волокон і висушіть у сушарці на середньому режимі або на свіжому повітрі під сонцем – так вони отримають природну дезінфекцію.

Регулярність. Повторюйте цю процедуру раз на 4 – 6 тижнів, щоб рушники довше залишалися м’якими та приємними у використанні.

Як врятувати рушники від плям?

Рушники часто страждають від забруднень, зокрема на них регулярно залишаються плями від косметики, до прикладу туші.

Однак, на щастя, це не вирок. Щоб видалити плями від туші на рушниках, змочіть їх теплою водою і нанесіть засіб для миття посуду, а потім обережно потріть.