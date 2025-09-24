Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, спешить выбрасывать старые полотенца не стоит – им можно найти немало практических и даже креативных применений в быту. Практические идеи для повторного использования старых полотенец рассказываем далее.

Как повторно использовать полотенца?

Тряпки для уборки. Разрезанные на несколько частей полотенца прекрасно подходят для мытья столешниц, полок, пола или автомобиля.

Самодельные насадки для швабры. Они хорошо впитывают воду и могут заменить одноразовые салфетки для уборки.

Наполнитель для горшков. Сложите полотенца под елку или другое большое растение для стабильности и нужной высоты.

Многоразовые диски для снятия макияжа. Из кусочков полотенца можно сделать небольшие мягкие квадратики для снятия макияжа.

Обертка для волос. Удобный способ сушить волосы без трения.

Варежки для уборки или ванны. Немного шитья и старое полотенце превращается в практичный аксессуар.

Кровати и игрушки для животных. Сложите несколько слоев или сплетите полоски – домашние любимцы оценят.

Защита от сквозняков. Свернутые полотенца можно использовать как пробки для дверей и окон.

Подвязки для растений. Мягкая ткань хорошо удерживает стебли, не повреждая их.

Разделители для ящиков. Свернутые полотенца помогут организовать пространство и создадут амортизацию.

Как восстановить старые полотенца?

Если пока переделывать старые полотенца не хочется, их можно попробовать восстановить. Как пишет Martha Stewart, изношенные, жесткие или те, что имеют неприятный запах, полотенца еще можно спасти. С помощью простых средств и правильного ухода они снова станут мягкими и свежими:

Удаление остатков. Положите полотенца в стиральную машину, добавьте стакан уксуса прямо в барабан и запустите стирку на самой горячей воде без порошка и кондиционера.

Дезодорация и смягчение. Не вынимая полотенца, добавьте полстакана соды или ложку кислородного отбеливателя и запустите еще один цикл горячей воды.

Сушка. Хорошо встряхните полотенца для разрыхления волокон и высушите в сушилке на среднем режиме или на свежем воздухе под солнцем – так они получат естественную дезинфекцию.

Регулярность. Повторяйте эту процедуру раз в 4 – 6 недель, чтобы полотенца дольше оставались мягкими и приятными в использовании.

Как спасти полотенца от пятен?

Полотенца часто страдают от загрязнений, в частности на них регулярно остаются пятна от косметики, к примеру туши.

Однако, к счастью, это не приговор. Чтобы удалить пятна от туши на полотенцах, смочите их теплой водой и нанесите средство для мытья посуды, а затем осторожно потрите.