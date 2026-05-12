Що таке color drenching: як відтворити найсміливіший тренд в інтер'єрі

У світі дизайну інтер'єрів стрімко набирає популярності тренд color drenching – техніка оформлення простору в одному кольорі або близьких відтінках. Дизайнери називають її одним із найефектніших способів зробити інтер'єр цілісним, атмосферним і візуально дорогим без складного декору.

Як пише Love Deco, суть тренду полягає в тому, що один колір використовують майже для всіх поверхонь у кімнаті: стін, стелі, дверей, плінтусів, а іноді навіть меблів і текстилю.

Саме завдяки такій "безперервності" простір починає виглядати більш глибоким і продуманим.

Чому color drenching став таким популярним?

Дизайнери пояснюють популярність цього підходу бажанням людей створювати більш емоційні та "обволікаючі" інтер'єри. Після років популярності холодного мінімалізму в тренді опинилися простори, які створюють настрій і відчуття затишку.

Color drenching дозволяє:

зробити кімнату більш цілісною,

приховати візуальний шум,

створити ефект "дорогого" інтер'єру,

і навіть візуально змінити пропорції простору.

Особливо ефектно техніка працює в невеликих кімнатах, де відсутність контрастів допомагає уникнути "розбиття" простору на окремі зони.



Що таке color drenching / Фото Pinterest

Як правильно використовувати color drenching?

Як пише Vogue, попри складну назву, дизайнери запевняють: техніка значно простіша, ніж здається.

Перший крок – обрати колір, який відповідає атмосфері кімнати та вашому характеру. Після цього його поступово "розширюють" на інші поверхні – стіни, двері, стелю та декоративні елементи. При цьому важливо не робити кімнату абсолютно "плоскою".

Для цього використовують:

різні текстури,

матові та сатинові поверхні,

тканини,

дерево або кераміку в схожій палітрі.

Саме гра матеріалів допомагає інтер'єру виглядати глибоким, а не монотонним.

Які кольори працюють найкраще?

Один із головних міфів про color drenching – що він підходить лише для яскравих кольорів. Насправді дизайнери використовують майже будь-які відтінки. Найпопулярнішими зараз є:

теплі бежеві,

карамельні,

сіро-зелені,

теракотові,

глибокі сині,

оливкові відтінки.

Темні кольори створюють камерну й драматичну атмосферу, тоді як світлі – більш спокійний та "повітряний" простір.

На що звернути увагу перед фарбуванням?

Експерти радять перевіряти колір при різному освітленні – денному та вечірньому. Один і той самий відтінок може виглядати зовсім інакше залежно від сонця або теплоти ламп. Також дизайнери радять уникати великої кількості контрастних деталей у кімнаті. Головна ідея color drenching – не "кричущий" ефект, а відчуття плавності та єдності простору.

Раніше ми писали, що відчуття "дорогого" інтер'єру часто створюють не меблі чи декор, а саме правильно підібрана кольорова палітра. Одним із найпопулярніших варіантів залишається поєднання глибокого зеленого із золотими акцентами. Темний оливковий, смарагдовий або лісовий зелений у поєднанні з теплим металом створюють ефект "дорогого спокою" та часто використовуються в boutique-готелях і сучасних ресторанах.