Ці кімнати "вбивають" шпалери: дизайнери назвали найгірші місця в домі

Останні роки шпалери знову повертаються у тренди інтер’єру. Сучасні варіанти вже давно не нагадують старі квіткові візерунки з минулих десятиліть. Натомість дизайнери пропонують ефектні геометричні орнаменти, ботанічні принти та фактури, що імітують бетон, дерево чи шовк.

Втім, попри популярність цього оздоблення, експерти Homes & Gardens наголошують: шпалери підходять не для кожного приміщення.

Де краще не клеїти шпалери?

Ванна кімната

Там постійно змінюється рівень вологості, а гарячий душ створює велику кількість пари. Волога легко проникає у структуру шпалер, особливо паперових або на флізеліновій основі. Через це клей з часом слабшає, краї починають відставати від стін, а під покриттям може з'явитися цвіль.

Навіть якщо спочатку інтер'єр виглядає ефектно, через кілька місяців декор може втратити вигляд. Саме тому у ванних кімнатах дизайнери радять обирати більш стійкі матеріали – плитку, фарбу для вологих приміщень або декоративну штукатурку.



Кухня

Ще одне місце, де шпалери можуть швидко втратити вигляд, – це кухня, особливо зона біля плити та робочої поверхні. Як пише The Spruce, під час приготування їжі на стіни потрапляють бризки олії, соусу та пари. На відміну від плитки чи скла, які легко протерти, шпалери поглинають жир і запахи, що поступово залишає на них плями та неприємний аромат. До того ж висока температура біля плити може призвести до пожовтіння, пересихання або відшаровування матеріалу.



Де шпалери виглядатимуть найкраще?

Фахівці наголошують, що у правильних кімнатах шпалери можуть виглядати дуже ефектно. Найкраще вони підходять для:

спальні,

вітальні,

коридору,

робочого кабінету.

У таких приміщеннях шпалери можуть служити роками, не втрачаючи вигляду. Саме тому дизайнери радять використовувати їх там, де умови максимально стабільні – без постійної вологи, сильного тепла чи інтенсивних забруднень. У цьому випадку декоративне покриття стане не лише красивим, а й практичним рішенням для дому.

