Усі мали їх у 90-х: тренд на штори, який повертається у 2026 році

Інтер'єри 1990-х мають особливий затишок, який сьогодні знову викликає захоплення. Нейтральні кольори робили простір комфортним, багатошарові тканини додавали тепла й текстури, а великі меблі створювали відчуття справжнього "живого" дому.

Із поверненням ностальгічного декору та популярністю тренду на максимальний затишок дизайнери дедалі частіше звертаються до ідей із 90-х. Одним із таких трендів стали пелмети – декоративні конструкції над вікнами, які приховують карнизи та кріплення для штор. Про це пише Homes and gardens.

Дивіться також У 70-х роках такі спальні мали усі: що за тренд з минулого повертається у моду

Чому знову з'явився попит на пелмети?

Дизайнер Джеймс Маккі називає пелмети "вишенькою на торті" в оформленні кімнати, адже вони допомагають підкреслити атмосферу інтер'єру.

Є м'які пелмети з тканини та жорсткі коробчасті варіанти. У класичних будинках їх часто поєднували з пишними шторами та однаковими візерунками.

Червоний пелмет додає контрасту та насиченості цьому маленькому вікну у ванній кімнаті, перетворюючи його на безтурботну алькову / Фото Farrow & Ball

Сьогодні ж цей тренд повертається через відмову від надто мінімалістичних і "стерильних" інтер'єрів. Дизайнери все частіше обирають простори з текстурами, шарами тканин і деталями, які створюють відчуття затишку та індивідуальності.

Пелмети додають кімнаті м'якості, фактурності та характеру. Вони можуть пасувати майже будь-якому приміщенню – від вітальні до ванної кімнати. Для більш традиційного стилю підійдуть м'які тканинні моделі, а для сучасного інтер'єру – стримані коробчасті конструкції.

Насичена зелена штора-пелмет перетворює двері цього входу на розкішний елемент, що привертає увагу / Фото Uns Hobbs

У сучасних інтер'єрах пелмети часто мають простіші форми, ніж у 1970-х чи 1990-х роках. Вони додають затишку, але не перевантажують простір. Особливо популярними стали смугасті тканини, квіткові принти, льон і текстуровані матеріали.

Пелмет зі штори з яскравою квітковою тканиною додає грайливості цій традиційній вітальні та перетворює місце біля вікна на помітний акцент інтер'єру / Фото Matt Clayton

Дизайнерка Елізабет Стенгоуп радить встановлювати пелмети вище та ширше за вікно – це візуально робить кімнату просторішою, а стелю вищою. Також важливо поєднувати їх із лініями стелі, карнизами чи меблями, щоб декор був як частина архітектури кімнати.

Нейтральні штори з пелметом делікатно обрамляють високі вікна у цій вітальні / Фото Chris Horwood / James Mackie

Які штори зараз популярні?

Штори у вітальні – це не лише декор, а й спосіб зробити кімнату затишнішою, світлішою або навпаки – захистити від сонця та сторонніх поглядів. Дизайнери радять використовувати різні варіанти – від легких напівпрозорих тканин до яскравих акцентних моделей. Про це пише Martha Stewart.

Декоративні аксесуари

Навіть прості штори можна зробити цікавішими за допомогою красивих карнизів, підхватів чи китичок. Такі деталі додають інтер'єру елегантності без великих витрат.

Напівпрозорий льон

Лляні прозорі штори – легкі та сучасні. Вони пропускають світло, але водночас додають кімнаті м'якості та затишку.

Штори від стелі до підлоги

Довгі штори візуально збільшують висоту кімнати та роблять простір дорожчим на вигляд. Дизайнери радять, щоб тканина ледь торкалася підлоги.

Глибокі "коштовні" кольори

Темно-сині, смарагдові чи бордові штори додають вітальні глибини та розкоші. Особливо гарний вигляд вони мають у поєднанні з оксамитовими меблями.

Штори не лише на вікнах

Тканинні панелі можна повісити навіть на глуху стіну. Це додає кімнаті затишку та може приховати недоліки інтер'єру.

Вишиті прозорі штори

Легка вишивка на напівпрозорій тканині красиво розсіює денне світло й створює м'яке сяйво в кімнаті.

Французькі складки та оздоблення

Для класичних віталень дизайнери часто обирають штори з французькими складками та декоративною стрічкою чи кантом.

Короткі штори

Якщо немає місця для довгих моделей, можна обрати штори до підвіконня. Вони теж стильні на вигляд та економлять простір.

Тон у тон зі стінами

Штори, які трохи відрізняються від кольору стін, дорогі на вигляд та не виходять із моди.

Яскраві візерунки

Принти та орнаменти можуть стати головним акцентом у нейтральній вітальні та зробити інтер'єр живішим.

Поєднання штор і ролетів

Римські штори або бамбукові ролети разом із класичними шторами допомагають краще контролювати світло та додають багатошаровості інтер'єру.

Штори зі складками

Такі моделі акуратні та елегантні. Найкраще вони пасують до простих металевих карнизів.

Штори на рейкових системах

Сучасний варіант – штори на прихованих стельових рейках. Вони мінімалістичні на вигляд та роблять кімнату світлішою і просторішою.

Як оформити вікна на кухні без штор і жалюзі?

Оновити кухню без ремонту можна, просто змінивши оформлення вікон. Замість штор і жалюзі дизайнери все частіше використовують віконну плівку або полиці перед вікном.

Віконна плівка наклеюється на скло, додає приватності, захищає від сонця і робить інтер'єр більш сучасним та мінімалістичним. Вона недорога, але інколи може жовтіти або складно клеїтися.

Полиці перед вікном дають додаткове місце для рослин і декору, роблять кухню більш "живою", але можуть трохи зменшувати світло і потребують акуратного оформлення.

Обидва варіанти дозволяють оновити інтер'єр без ремонту.