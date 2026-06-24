Штори блекаут уже ніхто не купує: чим їх замінюють у 2026 році

Останнім часом звичні штори блекаут та важкі портьєри поступово відходять у минуле. У 2026 році все більше власників квартир і будинків обирають сучасні рішення для захисту від сонця, які поєднують функціональність, компактність та стильний зовнішній вигляд.

Як пише AOL, одним із головних трендів стали касетні рулонні системи.

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У чому перевага касетних рулонних систем?

На відміну від традиційних штор, вони:

кріпляться безпосередньо на віконні стулки,

не займають зайвого простору,

гармонійно вписуються в сучасні інтер'єри.

Завдяки спеціальним напрямним полотно щільно прилягає до скла, що дозволяє значно зменшити проникнення сонячного світла через бокові щілини.

Які касетні рулони для вікон бувають?

Наразі існує бузліч варіантів тканин для таких систем. Найпопулярнішими залишаються:

Blackout , які майже повністю блокують світло,

, які майже повністю блокують світло, Dimout для створення м'якого затемнення та системи "день-ніч", що дають змогу регулювати освітлення завдяки чергуванню прозорих і щільних смуг.

Ще однією важливою тенденцією стала автоматизація. Сучасні рулонні штори дедалі частіше оснащують електроприводами, а керувати ними можна через смартфон або систему "розумного дому". Це дозволяє налаштовувати відкривання та закривання віконного захисту за розкладом без участі власника.



Чим замінити штори блекаут у 2026 році / Фото Pexels

Раніше ми писали, що ще донедавна важко було уявити кухню без класичних штор. Однак у 2026 році дизайнери все частіше відмовляються від такого рішення на користь більш практичних і сучасних альтернатив. Причина проста: текстиль на кухні швидко накопичує пил, вбирає запахи їжі, жир та потребує регулярного прання.

На зміну традиційним шторам приходять матеріали та конструкції, які не лише мають стильний вигляд, а й значно спрощують догляд за приміщенням.