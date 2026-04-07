Дизайнери відмовляють від використання 5 видів штор

Штори сильно впливають на вигляд кімнати. Неправильний вибір штор може обійтися у чималу копієчку. Адже їх дорого часто змінювати.

Дизайнери назвали 5 видів штор, від яких краще відмовитися. Про це пише "Радіо Трек".

Від яких штор треба відмовитися у 2026 році?

Насамперед це штори з надмірним декором —– оборками, воланами та складним драпіруванням. Раніше вони видавалися розкішним, а зараз лише перевантажують простір, особливо в невеликих квартирах.

Натомість експерти радять обирати прості форми, легкі тканини та акуратні складки.

Також втратили актуальність короткі штори до підвіконня. Вони "ріжуть" простір і роблять стелю нижчою. Значно кращий вигляд мають довгі штори до підлоги – вони візуально витягують кімнату.

Не радять дизайнери і важкі багатошарові складки. Такі варіанти видаються застарілими та створюють відчуття перевантаження. Сучасні інтер’єри більше тяжіють до легкого, природного спадання тканини.

Ще один антитренд — безликі бежеві та сірі штори. Вони можуть робити інтер’єр нудним і «порожнім». Замість цього дизайнери радять додавати глибші кольори, фактурні тканини або стримані принти.

І нарешті експерти рекомендують відмовитися від дешевих готових штор з мас-маркету. Вони швидко втрачають вигляд і форму, тому їх доводиться часто замінювати. Краще обрати якісну тканину і пошиття – такі штори служать довше і привабливіші ззовні.

Загалом тренд у виборі штор простий: менше зайвого декору, більше якості та продуманості.

Які штори обрати у 2026 році?

У 2026 році штори знову стають важливою частиною інтер'єру. Після періоду мінімалізму повертається мода на більш "м'які", затишні та декоративні рішення. Про це пише Homes and gardens.

Дизайнери кажуть, що класичні штори вже не видаються застарілими. Навпаки, вони додають характеру простору.

Один із головних трендів – багатошарові штори. Легкі напівпрозорі тканини поєднують із щільнішими портьєрами: вдень вони пропускають світло, а ввечері забезпечують приватність. Це дозволяє зробити вікна одночасно функціональними і декоративними.

Прозора лляна штора в стилі кафе пропускає світло в цю еклектичну вітальню, тоді як важчі штори ідеально підходять для створення приватності ввечері / Фото Studio Duggan

Також повертаються штори на дверях. Вони додають затишку, допомагають утримувати тепло і створюють більш "домашню" атмосферу в кімнаті.

Смугаста штора на дверях створює химерну атмосферу в цьому передпокої в сільському стилі / Фото Tori Murphy

Ще один тренд – узгоджений дизайн, коли штори повторюють тканини з подушок, узголів'я ліжка або інших елементів кімнати. Завдяки цьому простір видається більш цілісним і продуманим.

Узголів'я ліжка оббито тим самим ботанічним принтом, що й штори в цій чарівній спальні / Фото Yellow London

Популярними залишаються легкі напівпрозорі тканини. Вони добре пропускають світло і створюють м'який, спокійний інтер'єр, не перевантажуючи простір.

Прозора штора в стилі кафе пропускає світло в цю безтурботну ванну кімнату / Фото Future

Також дизайнери звертають увагу на двосторонні або підкладені штори, де декоративну тканину видно не лише зсередини, а й ззовні.

Квіткова штора у стилі кафе створює відчуття цілісності у цій фіолетовій ванній кімнаті, обшита з обох боків, щоб вікно справді сяяло / Фото Lauren Robbins

Окремий тренд – декоративні карнизи-пелерини. Вони знову повертаються як елемент, що приховує кріплення і додає вікну більш завершеного та елегантного вигляду.

Розкішні та рюшовані штори-ламбрекени лише додають величі цій вітальні, створюючи атмосферу затишку та романтики / Фото Lucy Marsh Interiors

Загалом у 2026 році в моді штори, які поєднують функціональність і декор: більше шарів, текстур і деталей.

