У 70-х роках такі спальні мали усі: що за тренд з минулого повертається у моду
- Тренди 1970-х у декорі спалень повертаються з яскравими принтами, природними відтінками та акцентними узголів'ями.
- Зростає популярність вінтажних тканин, подушок з китицями, тумбочок з шухлядами та шпалер як виразного елементу інтер'єру.
Один із найбільших трендів декору спалень 1970-х стрімко повертається на сцену. У моді знову сміливі візерунки і теплі природні відтінки.
У цьому році можна спостерігати зростання популярності яскравих принтів для спальні. Вони з'являються не лише на постільній білизні та шпалерах, а навіть захоплюють частини самого ліжка. Про це у коментарі The Spruce каже дизайнерка Мугдха Гіріш Ума.
Дивіться також Воно було у всіх будинках у 1960-х: яке покриття для підлоги знову у моді
Як створити спальню у стилі 70-х?
Найпростіший спосіб додати стиль 70-х у дизайн спальні – інвестувати у яскраву постільну білизну. Це можуть бути ніжні квіткові орнаменти, "пейслі", смужки. Постійна експертка House Digest з архітектури та дизайну Сара Стаффорд Тернер вказує на зростання попиту вінтажних тканин.
Яскраві візерунки захоплюють і стіни / Фото Uns Hobbs Interiors / Photography Dean Hearne
Дизайнерка Софі Варнарс у коментарі Homes & Gardens зазначила, що акцентні узголів'я стануть ключовим трендом меблів для спальні у 2026 році.
Акцентне узголів'я – простий спосіб додати виразний текстиль: це може бути яскравий принт, стримана смужка або фактурна тканина. Воно одразу задає настрій усій кімнаті.
Також замість класичних прямокутних узголів'їв дедалі частіше обирають вигнуті або трикутні форми.
У цій спальні теплих відтінків ліжко прикрашає узголів'я, оббите мармуровим шовком / Фото Studio Warnars
Ще одне вітання із 70-х – подушки з китицями та бахромою. Вони додають легкого гламуру та затишку, навіть якщо виконані в одному кольорі з основним текстилем.
Повертаються в моду і тумбочки з шухлядами – люди дедалі більше цінують практичність і місце для зберігання, а не лише мінімалізм.
Колишні "пилозбірники" – спідниці для ліжка – тепер знову активно використовують. Вони не лише додають завершеності інтер'єру, а й допомагають сховати речі під ліжком.
Шпалери переживають новий пік популярності. Сьогодні люди хочуть не просто білі стіни, а щось більш виразне, але водночас спокійне. Правильно підібрані шпалери додають характеру кімнаті, не перевантажуючи її.
Від яких кольорів для спальні варто відмовитися?
Вибір кольору для спальні важливіший, ніж здається: гарний відтінок у магазині може мати зовсім інакший вигляд на стінах і впливати на настрій, особливо при приглушеному світлі.
Дизайнери не радять такі кольори як:
салатовий – занадто яскравий і "активний", заважає розслабитися. Краще обрати спокійні зелені відтінки (шавлія, евкаліпт);
насичений фіолетовий – важкий на вигляд й перевантажує простір. Краще – м'якіші відтінки, як лавандово-сірий;
яскраво-червоний збуджує замість заспокоювати. Краще замінити на бордовий, теракотовий або ніжно-рожевий.