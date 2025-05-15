Готуйтеся вже: як правильно саджати полуницю, щоб врятувати її від "вибриків" погоди

Цьогоріч від перепадів погодних умов загинуло дуже багато майбутнього врожаю, зокрема полуниці. Проте існує спосіб, як зробити так, щоб ця біда не спіткала під час майбутнього сезону.

Полуниця легко піддається перезволоженню та перепадам температур. Про це пише 24 Канал із посиланням на LifeHacker.

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Як захистити полуницю від перепадів погоди

Ця відповідь може вас здивувати, але найкращий варіант – уникати контакту із землею. Насправді це досить легко організувати. Можна зробити стелаж з полицями та поставити туди горщики з рослиною – нехай там собі спокійно росте.

Існують також спеціальні вертикальні горщики – вони легкі, займають значно менше простору і їх можна пристосувати будь-куди. Такі можна зробити самостійно або без проблем придбати в магазинах.

Також такий спосіб посадки робить ягоди недоступними для ґрунтових шкідників.



Приклад саморобного вертикального горщика / фото Аманда Блум

Єдине, що потрібно пам'ятати, що ґрунт у горщиках швидше підсихає, а полуниця любить, щоб у ґрунті завжди була помірна волога. Тож бажано за цим слідкувати й поливати, якщо довго не було дощів. Також слід обрати правильний ґрунт, який містить добавки для утримання вологи (наприклад, вермикуліт і перліт).

Якщо обрати неправильну землю для горщика, то взимку полуниці буде холодно. Тому малоймовірно, що рослина буде щороку давати плоди – треба буде змінювати її щовесни.

А у випадку, якщо ви не можете вирощувати ягоди вертикально, то врятувати можуть спеціальні опори для полуниці. Вони підіймають рослину достатньо високо, щоб ягоди не торкалися землі. Головне – встановити опори на рослину на початку сезону, поки рослина ще зовсім мала.