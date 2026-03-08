Дизайнери застерігають: цим 4 кольорам не місце на стінах вашої кухні у 2026 році

Стіни кухні формують настрій і характер всього простору, доповнюючи або підкреслюючи стиль меблів. Правильний колір стін робить кухню затишною, гармонійною та сучасною, тоді як невдалий відтінок може старити інтер'єр.

Кухонні шафи завжди привертають увагу, але стіни грають не меншу роль у створенні стилю. Дизайнери радять уникати чотирьох кольорів, які вже втрачають актуальність. Про це пише The Spruce.

Дивіться також Усі необхідні речі тепер завжди під рукою: домашній лайфхак, який розриває TikTok

У які кольори не варто фарбувати стіни на кухні?

Холодний сірий

Колись нейтральний та "безпечний", сьогодні видається плоским і стерильним, особливо у темних кухнях. Альтернатива: тепліші сірі відтінки з бежевим або кавовим підтоном.

Відмовтеся від холодного сірого відітнку для кухонних стін / Фото Pinterest

Яскравий білий

Білі кухні 2000-х зараз сприймаються як занадто холодні і "пластикові". Альтернатива: теплі білі відтінки, що гармоніюють з натуральними матеріалами, як мармур чи кварцит.

Класичні нейтральні

Теплі "жовтуваті" нейтральні поступаються місцем земляним відтінкам: пісок, глина, камінь, мох. Вони легко поєднуються з дерев'яними шафами, плиткою та металевими деталями. П

Чорний та темно-синій

Чорний показує пил, відбитки пальців і робить кухню "тісною".

Темно-синій раніше був популярний, але тепер в моді відтінки зеленого і сіро-зеленого, натхненні природою.

Альтернатива: оливковий, шалфейний, сіро-зелений.

У 2026 році чорні стіни втрачають актуальність / Фото Pinterest

Кольори для кухні, яких дизайнери радять уникати

Не всі популярні відтінки підходять для кухні, навіть якщо вони трендові. The Southern Living називає кольори, від яких краще відмовитися.

Неонові відтінки занадто яскраві та складні для поєднання, швидко виходять з моди.

Темні відтінки можуть робити кухню маленькою та похмурою, виділяють подряпини та недоліки поверхні.

Яскраво-червоний та оранжевий надто інтенсивні, відволікають увагу. Червоний може підвищувати апетит у невідповідний час.

Холодні/крижано-блакитні тони роблять кухню менш теплою та приємною.

Насичені жовті можуть втомлювати.

Дизайнери радять обирати кольори, які створюють затишок, гармоніюють із простором і довго залишаються актуальними.

Який елемент дизайну кухні знову на піку популярності?

Кухня – не лише місце для готування, а й простір для родинних зустрічей та гостей. Продуманий дизайн, включно з фіранками, може повністю змінити атмосферу кімнати.

Напівпрозорі тканини захищають від сторонніх поглядів, не блокуючи світло. Фіранки м'яко розсіюють сонячне світло, захищають меблі та текстиль від вигорання. Щільні тканини зберігають тепло взимку, зменшують перегрів влітку і частково поглинають шум.