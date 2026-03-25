90-ті повертаються: який елемент інтер'єру наших бабусь знов у тренді

Світ дизайну інтер'єру переживає черговий цикл змін: після тривалого періоду мінімалізму, холодних відтінків і максимально "чистих" просторів на перший план виходить більш теплий і особистий підхід до оформлення житла. Те, що ще нещодавно вважалося застарілим, сьогодні знову стає актуальним – але вже у новому прочитанні.

Як зазначає Livingetc, сучасний тренд отримав назву "ностальгічний декор". Йдеться не просто про моду на ретро, а про створення інтер'єру, який викликає емоції та асоціації з минулим – зокрема з домами 80-х і 90-х років.

Головна ідея нового підходу – зробити простір "живим" і багатошаровим. Замість ідеально відшліфованих інтер'єрів дизайнери пропонують створювати атмосферу, яка виглядає так, ніби вона формувалася роками. Це можуть бути:

знайомі з дитинства текстури,

вінтажні меблі або їх сучасні аналоги,

декоративні елементи, які додають відчуття історії.

Такий інтер'єр виглядає не стерильно, а затишно і по-справжньому індивідуально.

Як втілити цю ідею в інтер'єрі?

Одним із головних символів повернення до "теплого" дизайну стали натуральні матеріали, особливо дерево. Сьогодні активно використовують:

дуб,

темні деревні шпони,

дерев'яні панелі та навіть шпалери.

Ці матеріали додають простору глибини і характеру – того, чого часто бракувало мінімалістичним інтер'єрам. Разом із деревом повертаються і декоративні елементи, знайомі з інтер'єрів минулих десятиліть:

візерунчасті шпалери,

вітражі архітектурні деталі (наприклад, декоративні планки на стінах).

Втім, дизайнери наголошують: важливо не копіювати минуле буквально. Найкращий ефект дає поєднання ретро-ідей із сучасними формами, світлом і простором.



Який елемент інтер'єру наших бабусь знов у тренді / Фото Pinterest

Окрему роль у тренді відіграє кольорова палітра. У моду повертаються:

коричневі відтінки,

теплі бежеві,

тони глибокі природні кольори.

Разом із ними популярності набирають:

фактурні матеріали,

м'яка оббивка меблів,

текстиль із "домашнім" характером.

Це додає інтер'єру м'якості та затишку.



Текстиль із "домашнім" характером створює затишок / Фото Pinterest

Які забуті кольори з бабусиної кухні знов будуть у тренді?

Кольори, які ще недавно асоціювалися з "бабусиними" кухнями, у 2026 році впевнено повертаються в інтер'єрні тренди. Відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий знову з'являються в оформленні кухонь, але вже в більш сучасному і стриманому виконанні.

Вони додають простору тепла, м'якості та характеру, створюючи атмосферу затишку і легкого ретро. Особливо ефектно такі кольори виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами – деревом, керамікою або текстилем, що підсилює відчуття "живого" інтер'єру.