90-ті повертаються: який елемент інтер'єру наших бабусь знов у тренді

25 березня, 22:22
Альона Гогунська
Основні тези
  • Ретро-елементи інтер'єру з 80-х і 90-х років знов повертаються в моду. Вони створюють атмосферу, яка виглядає так, ніби формувалася роками.
  • Цей стиль використовує натуральні матеріали, такі як дерево, разом з візерунчастими шпалерами і текстилем, щоб додати простору затишку та індивідуальності.

Світ дизайну інтер'єру переживає черговий цикл змін: після тривалого періоду мінімалізму, холодних відтінків і максимально "чистих" просторів на перший план виходить більш теплий і особистий підхід до оформлення житла. Те, що ще нещодавно вважалося застарілим, сьогодні знову стає актуальним – але вже у новому прочитанні.

Як зазначає Livingetc, сучасний тренд отримав назву "ностальгічний декор". Йдеться не просто про моду на ретро, а про створення інтер'єру, який викликає емоції та асоціації з минулим – зокрема з домами 80-х і 90-х років. 

Дивіться також Без перепланування та ремонтів: секрети дизайнерів, як створити ілюзію високих стель 

Головна ідея нового підходу – зробити простір "живим" і багатошаровим. Замість ідеально відшліфованих інтер'єрів дизайнери пропонують створювати атмосферу, яка виглядає так, ніби вона формувалася роками. Це можуть бути:

  • знайомі з дитинства текстури,
  • вінтажні меблі або їх сучасні аналоги,
  • декоративні елементи, які додають відчуття історії. 

Такий інтер'єр виглядає не стерильно, а затишно і по-справжньому індивідуально. 

Як втілити цю ідею в інтер'єрі?

Одним із головних символів повернення до "теплого" дизайну стали натуральні матеріали, особливо дерево. Сьогодні активно використовують: 

  • дуб,
  • темні деревні шпони,
  • дерев'яні панелі та навіть шпалери.

Ці матеріали додають простору глибини і характеру – того, чого часто бракувало мінімалістичним інтер'єрам. Разом із деревом повертаються і декоративні елементи, знайомі з інтер'єрів минулих десятиліть: 

  • візерунчасті шпалери,
  • вітражі архітектурні деталі (наприклад, декоративні планки на стінах).

Втім, дизайнери наголошують: важливо не копіювати минуле буквально. Найкращий ефект дає поєднання ретро-ідей із сучасними формами, світлом і простором. 


Який елемент інтер'єру наших бабусь знов у тренді / Фото Pinterest

Окрему роль у тренді відіграє кольорова палітра. У моду повертаються: 

  • коричневі відтінки,
  • теплі бежеві,
  • тони глибокі природні кольори.

Разом із ними популярності набирають: 

  • фактурні матеріали,
  • м'яка оббивка меблів,
  • текстиль із "домашнім" характером.

Це додає інтер'єру м'якості та затишку. 


Текстиль із "домашнім" характером створює затишок / Фото Pinterest

Які забуті кольори з бабусиної кухні знов будуть у тренді? 

Кольори, які ще недавно асоціювалися з "бабусиними" кухнями, у 2026 році впевнено повертаються в інтер'єрні тренди. Відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий знову з'являються в оформленні кухонь, але вже в більш сучасному і стриманому виконанні. 

Вони додають простору тепла, м'якості та характеру, створюючи атмосферу затишку і легкого ретро. Особливо ефектно такі кольори виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами – деревом, керамікою або текстилем, що підсилює відчуття "живого" інтер'єру. 