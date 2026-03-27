Час лізти на горище: яка річ з молодості наших бабусь стає хітом декору у 2026 році

У світі дизайну інтер'єрів набирає популярності новий тренд із несподіваною назвою – pin-terior design. Його суть проста, але водночас креативна: старі брошки, які ще недавно припадали пилом у шкатулках, тепер використовують як елемент декору.

Яка стильно вписати річ з юності наших бабусь в сучасний інтер'єр – розповіло видання Architectural Digest.

Як використовувати брошки замість декору?

Дизайнери все частіше звертаються до речей із минулого, надаючи їм нове життя. Брошки – особливо ті, що дісталися у спадок від бабусь – стають стильними акцентами в сучасних інтер'єрах. Їх прикріплюють до:

декоративних подушок,

штор,

абажурів рамок для фото,

меблів.

Таким чином звичайна річ із минулого перетворюється на унікальний дизайнерський елемент.

Чому це стало популярним?

Експерти пояснюють популярність тренду загальною втомою від мінімалізму. Люди все частіше прагнуть додати в інтер'єр індивідуальності, тепла та історії. Саме тому повертаються речі з характером – ті, що мають свою історію і викликають емоції. Брошки ідеально підходять під цей запит: кожна з них унікальна і часто пов'язана зі спогадами про родину.

Як зазначаэ Apartment Therapy, Pin-terior design – лише частина ширшої тенденції. У 2026 році дизайнери говорять про справжній бум ностальгії: у моду повертаються елементи інтер'єру з 90-х і навіть більш ранніх періодів. Замість стерильних просторів дедалі популярнішими стають:

вінтажні мебл,

текстиль із візерунками,

декоративні дрібниці з історією.



Брошки знов повертаються в моду, але вже в дизайні інтер'єрів / Фото Pinterest

Як використовувати тренд у себе вдома?

Щоб додати інтер'єру актуальності, не потрібно витрачати великі гроші. Достатньо переглянути старі речі:

знайти брошки у сімейних колекціях,

поєднати їх із сучасним декором,

використовувати як акцент, а не основний елемент.

Головне правило – не перевантажувати простір, а додавати деталі дозовано.

Які забуті кольори бабусиної кухні повертаються у моду?

Кольори, які ще зовсім недавно асоціювалися з бабусиними кухнями, у 2026 році впевнено повертаються в інтер'єрні тренди. Відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий знову з'являються на кухнях, але тепер у сучасному та стриманому виконанні.

Такі палітри додають приміщенню тепла, м'якості та характеру, створюючи атмосферу затишку з легким відтінком ретро. Особливо гармонійно вони виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами – деревом, керамікою чи текстилем, підкреслюючи живий і органічний характер інтер'єру.