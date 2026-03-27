Час лізти на горище: яка річ з молодості наших бабусь стає хітом декору у 2026 році
- У 2026 році популярності набирає pin-terior design, де старі брошки використовуються як елемент декору в інтер'єрі.
- Тренд на ностальгію також повертає в моду відтінки, які асоціюються з бабусиними кухнями, такі як авокадо, бузковий і теракотовий.
У світі дизайну інтер'єрів набирає популярності новий тренд із несподіваною назвою – pin-terior design. Його суть проста, але водночас креативна: старі брошки, які ще недавно припадали пилом у шкатулках, тепер використовують як елемент декору.
Яка стильно вписати річ з юності наших бабусь в сучасний інтер'єр – розповіло видання Architectural Digest.
Як використовувати брошки замість декору?
Дизайнери все частіше звертаються до речей із минулого, надаючи їм нове життя. Брошки – особливо ті, що дісталися у спадок від бабусь – стають стильними акцентами в сучасних інтер'єрах. Їх прикріплюють до:
- декоративних подушок,
- штор,
- абажурів рамок для фото,
- меблів.
Таким чином звичайна річ із минулого перетворюється на унікальний дизайнерський елемент.
Чому це стало популярним?
Експерти пояснюють популярність тренду загальною втомою від мінімалізму. Люди все частіше прагнуть додати в інтер'єр індивідуальності, тепла та історії. Саме тому повертаються речі з характером – ті, що мають свою історію і викликають емоції. Брошки ідеально підходять під цей запит: кожна з них унікальна і часто пов'язана зі спогадами про родину.
Як зазначаэ Apartment Therapy, Pin-terior design – лише частина ширшої тенденції. У 2026 році дизайнери говорять про справжній бум ностальгії: у моду повертаються елементи інтер'єру з 90-х і навіть більш ранніх періодів. Замість стерильних просторів дедалі популярнішими стають:
- вінтажні мебл,
- текстиль із візерунками,
- декоративні дрібниці з історією.
Брошки знов повертаються в моду, але вже в дизайні інтер'єрів / Фото Pinterest
Як використовувати тренд у себе вдома?
Щоб додати інтер'єру актуальності, не потрібно витрачати великі гроші. Достатньо переглянути старі речі:
- знайти брошки у сімейних колекціях,
- поєднати їх із сучасним декором,
- використовувати як акцент, а не основний елемент.
Головне правило – не перевантажувати простір, а додавати деталі дозовано.
Які забуті кольори бабусиної кухні повертаються у моду?
Кольори, які ще зовсім недавно асоціювалися з бабусиними кухнями, у 2026 році впевнено повертаються в інтер'єрні тренди. Відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий знову з'являються на кухнях, але тепер у сучасному та стриманому виконанні.
Такі палітри додають приміщенню тепла, м'якості та характеру, створюючи атмосферу затишку з легким відтінком ретро. Особливо гармонійно вони виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами – деревом, керамікою чи текстилем, підкреслюючи живий і органічний характер інтер'єру.