Душ просто неба Дженніфер Еністон втілює головний тренд 2026 року

Дженніфер Еністон показала одну з найефектніших деталей свого саду – відкритий душ просто неба. Цей елемент дедалі частіше з'являється у трендах ландшафтного дизайну 2026 року. Він поєднує розкіш, комфорт і відчуття повного єднання з навколишнім середовищем.

Ідея відкритого душу натхненна японською філософією "шинрін-йоку", або "лісовими купаннями". Це практика занурення в природу, яка допомагає знизити рівень стресу, покращити самопочуття та відновити внутрішню рівновагу. Сьогодні цей підхід впливає не лише на спосіб відпочинку, а й на те, як люди облаштовують свої сади. Про це пише Homes and gardens.

Чому відкриті душі зараз набувають популярності?

Сад Дженніфер Еністон, створений відомим дизайнером інтер'єрів Стівеном Шедлі, вважається одним із найкрасивіших серед зіркових маєтків Каліфорнії. Особливу увагу привертає саме відкритий душ, захований серед зелені. Він не лише виконує практичну функцію, а й створює атмосферу дорогого спа-курорту просто вдома.

Експерти зазначають, що зовнішній душ – це один із найпопулярніших трендів літа 2026 року. Його радять розміщувати в затишному місці, захищеному від сторонніх поглядів, поруч із деревами, живоплотом або декоративними перегородками. Особливо зручно встановлювати такий душ біля басейну чи джакузі.

Для оформлення простору дизайнери рекомендують звернути увагу на японський стиль: використовувати натуральне дерево, камінь, гравій та мінімалістичні рослини. Важливо не перевантажувати ділянку великою кількістю матеріалів – двох-трьох природних текстур цілком достатньо для створення атмосфери спокою.

За словами фахівців, відкритий душ може перетворити звичайний сад на місце для відпочинку та відновлення сил.

У спекотні літні дні він дарує відчуття свіжості, а також допомагає створити вдома атмосферу курорту, не виїжджаючи за межі власної ділянки.

До слова, у саду іншої голлівудської зірки – Дженніфер Лопес – помітили інший тренд 2026 року. Її подвір'я оточене густими газонами, високими вічнозеленими деревами та кущами, які повністю закривають територію від сторонніх поглядів. Такий "живий паркан" не лише прикрашає сад, а й створює затишний та захищений простір для відпочинку.