Идея открытого душа вдохновлена японской философией "шинрин-йоку", или "лесными купаниями". Это практика погружения в природу, которая помогает снизить уровень стресса, улучшить самочувствие и восстановить внутреннее равновесие. Сегодня этот подход влияет не только на способ отдыха, но и на то, как люди обустраивают свои сады. Об этом пишет Homes and gardens.

Почему открытые души сейчас приобретают популярность?

Сад Дженнифер Энистон, создан известным дизайнером интерьеров Стивеном Шедли, считается одним из самых красивых среди звездных имений Калифорнии. Особое внимание привлекает именно открытый душ, спрятанный среди зелени. Он не только выполняет практическую функцию, но и создает атмосферу дорогого спа-курорта прямо дома.

Открытый душ Энистон: смотрите фото

Эксперты отмечают, что внешний душ – это один из самых популярных трендов лета 2026 года. Его советуют размещать в уютном месте, защищенном от посторонних взглядов, рядом с деревьями, живой изгородью или декоративными перегородками. Особенно удобно устанавливать такой душ возле бассейна или джакузи.

Для оформления пространства дизайнеры рекомендуют обратить внимание на японский стиль: использовать натуральное дерево, камень, гравий и минималистичные растения. Важно не перегружать участок большим количеством материалов – двух-трех природных текстур вполне достаточно для создания атмосферы спокойствия.

По словам специалистов, открытый душ может превратить обычный сад в место для отдыха и восстановления сил.

В жаркие летние дни он дарит ощущение свежести, а также помогает создать дома атмосферу курорта, не выезжая за пределы собственного участка.

К слову, в саду другой голливудской звезды – Дженнифер Лопес – заметили другой тренд 2026 года. Ее двор окружен густыми газонами, высокими вечнозелеными деревьями и кустами, которые полностью закрывают территорию от посторонних взглядов. Такой "живой забор" не только украшает сад, но и создает уютное и защищенное пространство для отдыха.