Більше проблем, ніж ви думаєте: які речі краще ніколи не купувати в секонд-хенді

Секонд-хенди та антикварні магазини давно стали справжнім раєм для любителів вінтажу. Саме там можна знайти унікальні меблі, незвичний декор і речі з характером, які роблять інтер'єр живим та неповторним. Але дизайнери попереджають: деякі покупки можуть принести в дім не атмосферу затишку, а бактерії, плісняву, комах або навіть проблеми з безпекою.

Експерти у блозі Martha Stewart наголошують: не всі вінтажні речі однаково безпечні для повторного використання. І хоча старі предмети часто мають особливий шарм, деякі з них здатні створити значно більше клопоту, ніж користі.

Які речі краще не купувати на секонд-хендах і чому?

Старі лампи можуть бути небезпечними

Однією з найризикованіших покупок дизайнери називають вінтажні лампи зі старою проводкою. У комісійних магазинах часто можна знайти красиві торшери, настільні лампи або бра, які виглядають дуже атмосферно, але електрика всередині може бути зношеною або навіть аварійною.

Експерти радять у таких випадках обов'язково міняти проводку перед використанням або використовувати LED-лампи на батарейках. Інакше стара лампа може стати не декором, а джерелом короткого замикання чи пожежі.



Декоративні подушки – прихована небезпека

М'який текстиль також входить до списку речей, які дизайнери радять купувати лише новими. Особливо це стосується декоративних подушок. Причина проста: всередині можуть накопичуватися пилові кліщі, бактерії, грибок або навіть комахи.

І хоча зовні подушка може виглядати ідеально чистою, повністю продезінфікувати старий наповнювач практично неможливо. Фахівці кажуть, що у багатьох випадках професійне чищення коштуватиме дорожче, ніж нова якісна подушка.



Килимки для ванної накопичують грибок і бактерії

Ще одна категорія ризику – речі, які постійно контактують із вологою. The Spruce пише, що старі килимки для ванної, шторки для душу або текстиль із сирих приміщень можуть роками накопичувати цвіль та бактерії. Навіть після прання такі речі не завжди стають повністю безпечними. Саме тому дизайнери радять обирати нові аксесуари для ванної кімнати, особливо якщо йдеться про текстиль.



Старі штори – не така вигідна економія

На перший погляд, вінтажні штори можуть здатися чудовою знахідкою. Але на практиці вони часто виявляються проблемними через:

вигорілу тканину;

нестандартні розміри;

стару фурнітуру;

зношені краї тканини.

Дизайнери радять залишати хіба що красиві карнизи або декоративні елементи, а сам текстиль купувати новий – уже під конкретні розміри вікон.



Що обов'язково купити в секонд-хенді для дому?

Раніше ми писали, що саме у секонд-хендах та вінтажних магазинах часто можна знайти речі, які додають інтер'єру характеру та роблять його менш "магазинним". Дизайнери особливо радять звертати увагу на вінтажні вази, скляний посуд, декоративні тарілки, картини, рамки, квіткові горщики та різноманітні органайзери для зберігання.

Саме такі предмети допомагають створити відчуття "живого" інтер'єру, де є індивідуальність, а не лише меблі з масмаркету. Особливо популярними зараз стали:

керамічні вази ручної роботи;

дерев’яні шкатулки;

латунний декор;

старі дзеркала;

плетені кошики;

книги з красивими обкладинками.

Дизайнери пояснюють: саме дрібні декоративні деталі часто роблять квартиру візуально дорожчою та затишнішою без великих витрат на ремонт.

