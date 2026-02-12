Вітальня Сильвестра Сталлоне в Палм-Біч "тоне" у золоті, але водночас дуже домашня
- Вітальня Сильвестра Сталлоне в Палм-Біч виконана в золотих відтінках з розкішними розписами, металізованим килимом та шафрановими кріслами.
- Дизайнери прогнозують популярність багатошарових металевих палітр з приглушеним золотом у 2026 році.
Золотий декор часто асоціюється з показною розкішшю. Втім, у вітальні Сталлоне він працює інакше – додає простору глибини, світла й характеру.
Вітальня Сильвестра Сталлоне буквально занурена у золоті відтінки – від стін до стелі. Про це пише Homes and gardens.
Дивіться також Дрібні, але геніальні лайфхаки, що реально полегшують побут: українці в Threads розкрили свої
Чим особлива "золота" вітальня Сталлоне?
Стіни прикрашає розкішний розпис із ботанічними мотивами, хвилястими візерунками та навіть елементами анімалістичного принта. Світло відбивається від поверхонь, і кімната буквально сяє. У центрі – металізований килим і шафранові крісла з текстурою букле.
Яка на вигляд вітальня Сталлоне: дивіться фото
Такий інтер'єр міг видаватися занадто холодним та офіційним, але натомість він є затишним і продуманим.
Секрет полягає у поєднанні:
- різних текстур (метал, тканина букле, жакард),
- багатошарових відтінків золота – від приглушеного до насиченого,
- геометричного килима в стилі 70-х, який додає балансу,
- декоративних деталей – дзеркал, освітлення, меблів.
Золото тут не просто акцент, а повноцінна кольорова концепція – відтворення тренду color drenching, коли один колір домінує в усьому просторі.
Відтворити стиль вітальні Сталлоне може кожен. Навіть якщо повністю "золотий" інтер'єр – не ваш варіант, можна запозичити окремі елементи: крісло або подушки теплого шафранового відтінку, металізовані шпалери для акцентної стіни, килим із золотими або геометричними візерунками, декоративне дзеркало з позолотою, світильники з теплим металевим блиском.
Дизайнери зазначають, що у 2026 році популярності набиратимуть саме багатошарові металеві палітри – особливо з текстурованим, зістареним або "приглушеним" золотом.
Які кольори поєднуються із золотом?
Золото додає інтер'єру розкоші та блиску – у вигляді аксесуарів, тканин із золотими нитками, латунних деталей або меблів із позолотою.
Головне – правильно підібрати кольори, які його підкреслять. Про це пише Better Homes and gardens.
Враховуйте відтінок золота
Золото — теплий колір, тому найкраще поєднується:
- з глибокими темними кольорами,
- з насиченими відтінками (червоні, помаранчеві),
- із благородними коштовними тонами (смарагдовий, сапфіровий),
- з теплими нейтральними кольорами.
У світлих або пастельних інтер'єрах дуже світле золото може "загубитися", тому важливо звертати увагу на його насиченість.
Золото + близькі теплі кольори
Гармонійно поєднуються: червоний, теракотовий, гірчичний, теплий фіолетовий. Такі комбінації створюють затишну, трохи розкішну атмосферу.
Золото + контрастні кольори
Поєднуйте золото з кольорами "навпроти" в колірному колі. Це темно-синій, насичений фіолетовий, бірюзовий, смарагдовий, кобальтовий. Такі комбінації мають сучасний та ефектний вигляд.
Золото + нейтральні кольори
Золото добре "оживляє" спокійні інтер'єри. Найкращі варіанти: графітовий, шоколадно-коричневий, оливковий, теплий бежевий, теплий відтінок білого (айворі, кремовий).
Рожеве золото
Рожеве золото має мідний відтінок і добре поєднується з: пудрово-рожевим, марсала, сірим, м'ятним, світло-блакитним, темно-синім або навіть чорним.
Якою є вітальня Дженніфер Еністон?
- Дженніфер Еністон у своїй вітальні поєднала антикварні меблі з сучасними предметами, створивши теплий та затишний простір.
- Для досягнення балансу важливо комбінувати текстури і кольори, як це зроблено зі старим шкіряним кріслом та темними дерев'яними елементами.