Скільки коштує встановити бойлер у Києві: експерт розкрила ціни

Бойлер став незамінною технікою у багатьох домівках, адже забезпечує стабільний доступ до гарячої води у будь-який час. Вартість його встановлення може суттєво відрізнятися залежно від складності монтажу, стану комунікацій та додаткових робіт.

Експерт з монтажу бойлерів Анна Строга розповіла, у яку суму обійдеться встановлення бойлера і послуги майстра у столиці. Про це пише УНІАН.

Скільки коштує монтаж бойлера у Києві?

Просте встановлення (коли вже є готові підключення, а старий бойлер просто замінюють новим) обійдеться приблизно у 1800 – 2500 гривень. Матеріали зазвичай оплачуються окремо.

Монтаж середньої складності "під ключ" коштує від 3000 до 6000 гривень. Це варіант, коли частина комунікацій уже є, але потрібно доробити підключення води чи електрики.

Складний монтаж (перенесення труб, штроблення стін, нова розетка, зміна точки встановлення) стартує від 6000 гривень.

Що входить у встановлення бойлера:

Під час стандартного монтажу майстер:

закріплює бойлер на стіні;

підключає холодну та гарячу воду;

встановлює запобіжний клапан.

У розширений пакет можуть входити:

врізка у водопровід;

монтаж труб;

встановлення фільтрів;

монтаж редуктора тиску;

запірна арматура.

Фахівці наголошують: редуктор тиску бажано встановлювати обов'язково, інакше бак швидше зношується, а виробник може відмовити у гарантії.

Скільки коштує робота електрика?

Базове підключення бойлера до мережі (кабель, вилка, під'єднання до розетки) коштує від 600 гривень.

Якщо потрібно провести окрему електролінію від щитка, ціна за послуги стартує від 1500 гривень, а зі штробленням стін – від 3000 гривень.

Також рекомендовано:

встановити автомат захисту;

ПЗВ (пристрій захисного відключення);

зробити заземлення.

Для монтажу зазвичай потрібні:

кріплення на стіну;

кульові крани;

запобіжний клапан;

редуктор тиску;

шланги або труби;

кабель;

розетка;

автомат;

ПЗВ.

Робота електрика стартує від 600 гривень

Скільки коштує сам бойлер?

Ціни на моделі 50 – 80 літрів зараз у середньому становлять від 5000 до 11000 гривень. На вартість впливають:

тип керування (механічне дешевше, електронне дорожче);

тип ТЕНа;

бренд;

додаткові функції.

Бойлери з мокрим ТЕНом дешевші, але швидше покриваються накипом. Моделі із сухим ТЕНом служать довше, проте коштують дорожче.

Чому бойлер погано працює?

Бойлер щодня забезпечує дім гарячою водою, тому потребує регулярного догляду. Часто про його стан згадують лише тоді, коли гаряча вода зникає або прилад починає працювати гірше.

Як пише House Digest, однією з головних причин поломок є жорстка вода. Вона містить багато мінералів, зокрема кальцій і магній. Під час нагрівання ці речовини осідають усередині бака та на ТЕНі у вигляді накипу. Через це можуть з'явитися такі проблеми:

слабший напір води;

білий наліт на кранах;

дивні потріскуючі або гучні звуки з бойлера;

довший нагрів води;

більші рахунки за електроенергію;

скорочення строку служби бойлера.

Щоб уникнути поломок, фахівці радять регулярно обслуговувати прилад. Зокрема, промивати бак від накипу приблизно раз на 6 – 12 місяців, перевіряти стан ТЕНа, оглядати анодний стрижень, який захищає бак від корозії і за потреби замінювати зношені деталі.

Регулярне обслуговування коштує значно дешевше, ніж купівля нового бойлера після серйозної поломки.

