Під час прибирання кухні більшість людей приділяє увагу стільницям, плиті, раковині, духовці та навіть підлозі. Але є один предмет, який часто залишається поза увагою, хоча він використовується щодня, – дерев’яний блок для ножів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та Noyer, саме він може стати прихованим джерелом бактерій і навіть цвілі, якщо не чистити його регулярно. Як вимити цей кухонний аксесуар та що загалом варто знати про його вибір, розповідаємо далі.

Як очистити блок для ножів?

Очистьте щілини. Переверніть блок догори дном і струсіть його, щоб видалити крихти. Потім використайте тонку щітку, щоб дістати залишки бруду зі щілин.

Помийте зовнішню частину. М’якою щіткою з невеликою кількістю мильної води очистьте зовнішню поверхню. Після цього протріть її вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мийного засобу.

Висушіть блок. Дайте йому повністю висохнути – найкраще залишити на ніч. Лише після цього можна знову вставляти ножі.

Як підтримувати чистоту під час використання?

Завжди мийте та ретельно витирайте ножі насухо перед тим, як покласти їх у блок. Інакше це може призвести до появи цвілі та бактерій у блоці.

Крім того, повторюйте очищення блоку регулярно. Це не лише подовжить його термін служби, а й зробить кухню безпечнішою.

Ножі потребують свого місця на кухні / Фото Pexels

Як обирати блок для ножів?

Визначте свої потреби. Першим кроком є розуміння того, які саме ножі ви плануєте зберігати. Якщо у вас багато різних моделей, потрібен блок із достатньою кількістю та різноманітністю отворів.

Оберіть матеріал. Дерев’яні блоки – це класичний і найпоширеніший вибір. Деревина добре зберігає ножі, додає тепла інтер’єру та витримує тривале використання. Водночас магнітні блоки – це сучасне й компактне рішення, яке дозволяє бачити весь набір ножів. Вони економлять простір, легко миються та гарно виглядають у мінімалістичних кухнях.

Врахуйте стиль кухні. Традиційна кухня буде гармонійно виглядати з дерев’яним блоком у теплих відтінках, тоді як сучасний інтер’єр із чистими лініями краще доповнить магнітна підставка. Важливо, щоб блок не виглядав чужорідним елементом, а підкреслював загальну естетику.

Перевірте безпеку та стабільність. Незалежно від матеріалу, блок має бути надійним. Для дерев’яних моделей важливо, щоб пази були точно вирізані та добре фіксували ножі. У магнітних – сила магнітів повинна бути достатньою, щоб уникнути падіння. Також варто розташувати блок на рівній поверхні, щоб він не хитався.

Які є альтернативи для зберігання ножів?

Магнітні та дерев’яні блоки для ножів – це не єдине рішення для організації на кухні.

Створити тримач для ножів можна також власноруч, використовуючи старі книги та блокноти.

Папір чудово вбиратиме вологу, тому таке рішення є не менш практичним за класичні альтернативи.