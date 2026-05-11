Міні-город на балконі: що посадити для душі

Весна – це ідеальний момент, щоб перетворити балкон на маленький зелений простір, який одночасно радує око, дає аромат і навіть трохи врожаю. І саме в травні експерти радять почати облаштовувати свій міні-город, адже саме цей місяць вважається одним з найкращих періодів для висадки розсади та зелені.

Що саме можна висадити на балконі та отримати перший врожай – розповіли експерти видання BBC Gardeners' World.

Дивіться також Стане вашим улюбленим місцем вдома: як дизайнери радять облаштовувати веранду у 2026 році

Що можна виростити на балконі у травні?

Полуниця

Полуниця чудово підходить для контейнерного вирощування і може рости навіть у кашпо чи вертикальних горщиках. Вона:

любить сонце і тепло,

потребує достатнього об'єму ґрунту,

добре росте у ремонтантних сортах (плодоносить кілька разів за сезон).

Головне – обрати світлий, сонячний балкон і не економити на горщику.



Полуниця чудово доповнить ваш балкон / Фото Unsplash

М'ята

М'ята – одна з найпростіших рослин для балконного городу. Вона швидко росте, має сильний аромат і може використовуватись у чаях, десертах і літніх напоях. Але є нюанс: вона дуже активно розростається, тому краще тримати її в окремому горщику.



М'ята на балконі подарує незабутній аромат / Фото Unsplash

Меліса

Меліса – майже ідеальна рослина для міського балкона:

невибаглива,

добре росте в горщиках,

має м'який лимонний аромат.

Її часто вирощують саме "для душі" – як рослину для чаю та релаксу. Вона чудово почувається навіть у квартирних умовах .



Меліса – чудова рослина для балкона / Фото Unsplash

Чому травень вважається найкращим місяцем для посадок?

The Guardian пояснює, що травень традиційно вважається ключовим місяцем у садівничому календарі більшості країн Північної півкулі. Саме в цей період умови для росту рослин переходять у стабільно сприятливу фазу, що робить його стартом активного сезону як для городів, так і для балконного садівництва.

До прикладу, саме у травні температура ґрунту поступово стабілізується, що є критично важливим для проростання насіння та приживлення розсади. У травні світловий день у помірних широтах сягає 14 – 16 годин, що різко підсилює фотосинтез і прискорює розвиток рослин.

Раніше ми писали, що ще одна невибаглива рослина для балкону – це розмарин. Ця рослина особливо цінується за свою витривалість. Розмарин легко переносить спеку та пряме сонячне світло, тому ідеально підходить для південних або добре освітлених балконів. На відміну від більш "примхливих" рослин, він не потребує частого поливу: навпаки, надлишок вологи для нього шкідливіший, ніж коротка посуха.