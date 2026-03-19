5 помилок під час купівлі дивану, про які часто шкодують вже через рік

Диван – одна з найдорожчих покупок для дому. В Україні хороша модель може коштувати приблизно від 22 до 67 тисяч гривень, а інколи й значно більше. Зазвичай такими меблями користуються 7 – 10 років, тому важливо вибрати їх правильно. Проте багато людей купують диван поспіхом: посиділи в магазині, сподобався колір чи м'якість – і одразу оформлюють покупку.

Через деякий час можуть з'явитися проблеми: тканина зношується, механізм починає скрипіти, а спати стає незручно. "Радіо Трек" називає 5 поширених помилок, яких варто уникати при купівлі дивану.

Які помилки часто роблять люди при купівлі дивану?

Орієнтуватися тільки на м'якість

У салоні новий диван здається дуже комфортним. Але занадто м'які моделі часто швидко просідають. Важливий показник – щільність наповнювача. Для сидіння вона має бути приблизно від 30 кілограмів на кубічний метр, а для спального місця – від 35 кілограмі на кубічний метр. Протестуйте диван: сядьте на нього і різко встаньте. Якщо поверхня відновлюється за кілька секунд – наповнювач якісний.

Не перевіряти механізм розкладання

У магазині диван зазвичай розкладають лише один раз. Але вдома це доведеться робити регулярно. Перед покупкою варто кілька разів розкласти й скласти диван і звернути увагу, чи легко працює механізм і чи немає сторонніх звуків.

Не враховувати розміри дверей і коридорів

Іноді диван ідеально підходить для кімнати, але не проходить у двері або ліфт. Перед покупкою краще виміряти:

дверні прорізи у квартирі;

вхід до під'їзду;

розміри ліфта;

коридори та повороти.

Також варто перевірити, чи потрібен додатковий простір біля стіни для розкладання дивана.

Заощаджувати на оббивці

Дешеві тканини швидко втрачають вигляд, особливо на підлокітниках і сидіннях. Наприклад:

штучна замша або флок можуть зношуватися вже за рік;

щільні меблеві тканини служать значно довше;

недорогий шкірозамінник часто тріскається.

Якісна оббивка може коштувати дорожче, але довше зберігає гарний вигляд.

Не перевіряти спальне місце

Якщо диван планують використовувати як ліжко, його потрібно перевірити так само уважно, як матрац. У магазині краще:

розкласти диван;

полежати на ньому кілька хвилин;

перевірити, чи рівна поверхня.

Добре, якщо основа має ортопедичні ламелі – вони підтримують спину і роблять сон комфортнішим.

Перед покупкою варто витратити трохи більше часу: виміряти простір, кілька разів перевірити механізм, уточнити характеристики наповнювача і протестувати диван як спальне місце.

Це займе лише кілька хвилин, але допоможе уникнути проблем і користуватися диваном комфортно багато років.

Дивани – дороговартісна річ, тому треба бути уважними при їх купівлі / Фото Amazon

5 головних трендів диванів у 2026 році

Дизайнери кажуть, що люди у 2026 році уважніше обирають дивани. Вони хочуть, щоб меблі були зручними, практичними і сучасними на вигляд. Elle Decor називає 5 головних тенденцій:

Модульні дивани

Такі дивани складаються з окремих частин, які можна переставляти. Їх легко змінювати або підлаштовувати під нове планування кімнати.

Акуратні форми

Надто великі й "розслаблені" дивани виходять з моди. Натомість популярні моделі з чіткішими лініями, але все ще зручні для відпочинку.

Практичні тканини

Покупці часто обирають міцні тканини, які легко чистити. Особливо це важливо для сімей із дітьми та домашніми тваринами.

Плавні, округлі лінії

Дивани з закругленою спинкою або підлокітниками м'якіші на вигляд та додають інтер'єру сучасності.

Прихована функціональність

Дивани мають бути зручними і міцними, але без помітних технічних деталей. Також популярні дивани-ліжка, які допомагають економити простір.

