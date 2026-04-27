Як перевірити, що ваш холодильник працює як слід: простий трюк

У теплу пору року навантаження на холодильник значно зростає, а разом із цим підвищується ризик непомітних несправностей. Навіть незначні проблеми можуть призвести до втрати холоду, через що продукти швидше псуються і з'являються неприємні запахи.

Фахівці Express радять регулярно перевіряти роботу техніки, адже одна з найпоширеніших проблем – порушення герметичності дверцят.

Як перевірити, чи працює ваш холодильник справно?

Щоб зрозуміти, чи добре працює холодильник, достатньо виконати простий тест:

затисніть смужку харчової плівки або паперу дверцятами;

закрийте холодильник;

спробуйте витягнути її.

Якщо смужка легко вислизає – це сигнал, що ущільнювач не прилягає щільно, і холод виходить назовні.

Чому це важливо?

Пошкоджений або зношений ущільнювач порушує герметичність холодильника, через що всередину постійно потрапляє тепле повітря. Це може бути майже непомітно, але з часом суттєво впливає на роботу техніки та якість зберігання продуктів. У результаті виникають такі проблеми:

температура стає нестабільною – холодильник не може підтримувати постійний холод, через що різні зони охолоджуються нерівномірно;

– холодильник не може підтримувати постійний холод, через що різні зони охолоджуються нерівномірно; продукти швидше псуються – навіть незначне підвищення температури скорочує термін зберігання молочних виробів, м’яса та готових страв;

– навіть незначне підвищення температури скорочує термін зберігання молочних виробів, м’яса та готових страв; з'являються сторонні запахи – через перепади температури та вологість активніше розвиваються бактерії;

– через перепади температури та вологість активніше розвиваються бактерії; зростає споживання електроенергії – холодильник змушений працювати інтенсивніше, щоб компенсувати втрату холоду;

– холодильник змушений працювати інтенсивніше, щоб компенсувати втрату холоду; збільшується навантаження на компресор – це може призвести до швидшого зносу техніки і дорогого ремонту.

Саме тому навіть незначні проблеми з ущільнювачем не варто ігнорувати. У разі виявлення дефектів краще перевірити, чи дверцята щільно закриваються, очистити гумку від бруду або, за потреби, замінити її. Це просте рішення допоможе продовжити термін служби холодильника і зберегти продукти свіжими.

За даними Управління з контролю за продуктами і ліками США, оптимальна температура в холодильнику має становити від +2 до +5 градусів, а в морозильній камері – приблизно -18 градусів. Якщо показники відхиляються, це може свідчити про несправність або неправильне налаштування.



Як перевірити, чи працює ваш холодильник справно

Які ознаки вказують на те, що холодильник варто замінити?

