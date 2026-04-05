Один малярний трюк одразу зробить ваш дім дорожчим на вигляд

Є простий спосіб зробити старі стіни свіжими і стильними. Він може сильно змінити вигляд кімнати і зробити її більш сучасною.

Але перед фарбуванням потрібно виконати кілька підготовчих кроків, щоб результат був професійним. Про це пише Express.

Як пофарбувати стіни наче професіонал?

Фахівці радять спочатку вирівняти поверхню стіни – заповнити тріщини та нерівності шпаклівкою. Після цього потрібно дати їй висохнути приблизно годину, а потім відшліфувати поверхню наждачним папером або шліфмашинкою. Це дозволить прибрати старі шари фарби, пил, волосся та інші дрібні дефекти, залишаючи чисту й рівну основу для фарбування.

Правильно пофарбовані стіни зроблять дім дорожчим на вигляд

Щоб досягти "професійного" результату, експерти рекомендують:

спочатку повністю прибрати меблі з кімнати;

накрити підлогу й те, що не можна винести, захисними плівками або тканиною;

перевірити стіни, прибрати цвяхи, скоби та трохи відсунути розетки, щоб відкрити поверхню;

заклеїти краї (плінтуси, вимикачі, розетки) малярною стрічкою;

нанести щонайменше два шари ґрунтовки валиком і дати їй висохнути щонайменше 3 години;

після висихання фарбувати краї пензлем, а основну частину стіни валиком;

після двох шарів фарби залишити сохнути мінімум на 6 годин.

Також фахівці радять орієнтуватися на норму: приблизно 1 літр фарби на 10 метрів квадратних стіни. Це допоможе розрахувати потрібну кількість фарби для кімнати.

Після висихання потрібно зняти малярну стрічку, перевірити пропущені місця, закрутити розетки назад, прибрати захисні покриття і ретельно пропилососити кімнату перед тим, як повернути меблі.

Експерти додають: для дрібних зон краще використовувати пензель, а для великих поверхонь – валик, бо він дає рівніше покриття і швидший результат.

Яка фарба робить інтер'єр дорожчим на вигляд?

Як пише House Beautiful, незалежно від стилю, колір сильно впливає на настрій дому: спокійні сині й зелені заспокоюють, жовтий додає тепла й енергії. Але якщо мета – робити інтер'єр більш "дорогим" і елегантним, дизайнери часто використовують перевірені класичні відтінки:

Темно-синій – спокійний, універсальний, робить простір більш стильним. Добре поєднується із золотом і насиченими кольорами.

Оливковий зелений – створює затишок і "дорогий" ефект, гарно підходить для стін, стелі або деталей.

Темно-бордовий – глибокий винний колір, додає розкоші й драматичності.

Темний бірюзовий – більш сміливий варіант, додає глибини та контрасту.

Сливовий фіолетовий – асоціюється з розкішшю, добре поєднується із золотом.

М'який білий – чистий і спокійний фон, робить інтер'єр елегантним.

Теплий тауп – нейтральний, але "дорогий" на вигляд відтінок.

Темно-сірий – стильний і сучасний, додає глибини.

Пиловий блакитний – стриманий, елегантний і м'який.

Фактурний білий – не стільки колір, скільки текстура, яка додає розкоші.

Світло-зелений – свіжий, світлий, робить простір легшим і сучасним.

Ці кольори в поєднанні з правильними матеріалами (дерево, метал, текстиль) створюють більш дорогий і продуманий вигляд інтер'єру.

