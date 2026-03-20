Тримайте роутер подалі від цих 5 речей у будинку, щоб Wi-Fi працював краще

Якщо Wi-Fi погано ловить у різних кімнатах, спершу перевірте, де стоїть роутер. Часто слабкий сигнал викликаний саме неправильним розташуванням. Люди іноді дарма купують дорогий тариф або нового провайдера, хоча проблема в іншому.

Роутер – серце вашої мережі. Його позиція безпосередньо впливає на швидкість і покриття Wi-Fi. Розташування поряд із деякими предметами може погіршувати сигнал, особливо якщо у вас будинок із верандою, горищем чи садом, де хочеться користуватися інтернетом на смартфоні, ноутбуці чи смарт-колонці. Про це пише Express.

Дивіться також Ці 4 прилади згорають першими: що треба терміново вимкнути під час стрибків напруги

Від яких предметів варто тримати роутер подалі?

Мікрохвильова піч – сильно впливає на сигнал, бо працює на тих же частотах, що й Wi-Fi.

Холодильник – товсті металеві стінки блокують сигнал.

Телевізор – великі електронні пристрої можуть "поглинати" Wi-Fi.

Бездротовий телефон – працює на тих самих частотах, що й роутер, тому заважає.

Bluetooth-пристрої – колонки, смарт-спікери та інші гаджети теж можуть знижувати якість сигналу.

Також дзеркала та акваріуми можуть уповільнювати інтернет.

Ставте роутер в центрі будинку. Підніміть його на підвищення (на полиці чи тумбі), щоб сигнал поширювався краще. Уникайте розташування в шафах або за товстими стінами. Уявіть Wi-Fi як світло лампи: чим більше його "бачать" кімнати, тим кращий сигнал.

Використовуйте сучасний роутер з високою потужністю – це значно збільшує швидкість і зону покриття. Можна додати Wi-Fi-екстендери, які підсилюють сигнал. Або встановити mesh-систему – декілька пристроїв, що створюють єдину бездротову мережу по всьому будинку та саду.

Проте ці рішення працюють тільки якщо первинний сигнал достатньо сильний. Якщо сад далеко або сигнал блокується товстими стінами, ефективність може знижуватися.

Розміщення роутера у будинку впливає на якість сигналу Wi-Fi

Що ще робити, якщо Wi‑Fi працює погано?

Bhaskar розповідає, як ще можна покращити сигнал Wi‑Fi:

Перевірте інтернет: Подивіться на лампочки роутера та відкрийте сайт на кількох пристроях, щоб переконатися, що проблема не в провайдері.

Перезапустіть роутер і модем: Вимкніть, від'єднайте від мережі на 30 секунд і ввімкніть знову.

Менше пристроїв: Від'єднайте непотрібні гаджети, щоб не ділити швидкість.

Перевірка швидкості: Тестуйте біля роутера і в інших кімнатах. Різниця може вказувати на слабкий сигнал.

Перевірка кабелів і живлення: Дроти повинні бути щільно підключені. При перебоях живлення допоможе UPS.

Оновлення або скидання: Оновіть прошивку роутера або зробіть скидання до заводських налаштувань.

Які електроприлади не варто витягати з розетки?