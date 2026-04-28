Навіщо класти винний корок у холодильник: хитрість, яка допоможе зберегти продукти довше

Звичайний винний корок, який більшість людей без вагань викидає після відкриття пляшки, може стати корисним помічником на кухні. Завдяки своїм природним властивостям він здатен поглинати вологу та запахи, допомагаючи підтримувати свіжість продуктів у холодильнику.

Як працює винний корок у холодильнику – пише Netmums.

Чому корок працює?

Винний корок виготовляють із кори коркового дуба – натурального матеріалу, який широко використовується в різних сферах завдяки своїй структурі. Він легкий, пористий і добре вбирає вологу, а також здатен утримувати сторонні запахи. Саме ці властивості роблять його корисним у побуті, зокрема для використання в холодильнику.

Як це допомагає продуктам?

Регулює вологість

У холодильнику постійно утворюється конденсат – через відкривання дверцят і зміну температури. Корок вбирає надлишкову вологу, завдяки чому середовище стає більш стабільним. Це допомагає овочам і фруктам довше залишатися свіжими та не псуватися передчасно.

Поглинає запахи

Риба, сир, м'ясо – всі ці продукти мають сильні аромати, які легко змішуються. Корок діє як природний абсорбент, поступово вбираючи запахи й зменшуючи їх інтенсивність.

Допомагає зберігати овочі та фрукти

Якщо покласти кілька корків у контейнер із овочами, вони допоможуть підтримувати оптимальний рівень вологості. Це особливо корисно для продуктів, які швидко в'януть або стають м'якими.



Як працює винний корок у холодильнику / Фото Pexels

Як правильно використовувати корок?

Щоб отримати ефект:

покладіть кілька корків на полиці або в ящики для овочів,

використовуйте одразу кілька штук для кращого результату,

змінюйте їх кожні кілька тижнів, адже з часом вони насичуються вологою.

Після використання корки не обов'язково викидати. Це екологічний матеріал, який можна повторно застосувати – наприклад, для декору, підставок або дрібних виробів.

Чи економить це електроенергію?

Видання Blikk зазначає, що попри популярні поради в інтернеті, винний корок не впливає на споживання електроенергії. Сучасні холодильники мають власні системи терморегуляції, і невеликий шматок дерева не може змінити їхню роботу.

Щоб реально зменшити витрати електрики, варто:

слідкувати за станом ущільнювача

не ставити холодильник біля джерел тепла

не перевантажувати камеру

регулярно обслуговувати техніку.

Раніше ми писали, що фахівці рекомендують перевіряти герметичність дверцят холодильника за допомогою смужки паперу або харчової плівки. Пошкоджений ущільнювач може призвести до нестабільної температури, швидшого псування продуктів та збільшення споживання електроенергії.