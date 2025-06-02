Єдине місце навколо вікна: яку ділянку не варто герметизувати під час утеплення

У зовнішніх стінах багатьох будинків є малопомітна, але надзвичайно важлива деталь – дренажні отвори. Зазвичай вони виглядають як маленькі прямокутні щілини або трубки внизу віконних рам і служать для відведення води.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, ці елементи конструкції часто ігнорують та герметизують під час утеплення вікон. Для чого вони потрібні та чому не варто їх перекривати, розповідаємо далі.

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Навіщо потрібні дренажні отвори

Основне призначення дренажних отворів – виведення дощової води зсередини віконної рами. Якщо такі отвори справно працюють, вода не накопичується всередині, а отже, зменшується ризик пошкоджень.

Крім водовідведення, дренажні отвори забезпечують циркуляцію повітря, що сприяє регуляції температури всередині приміщення та запобігає утворенню сприятливого середовища для шкідників (наприклад, комарів) й грибка. Також вони зменшують ризик засмічення напрямних вікна сміттям, що може вплинути на його функціональність.

Найчастіше дренажні отвори є у вікнах, схильних до частого контакту з вологою – наприклад, у розсувних, двостулкових або вінілових та алюмінієвих моделях.

Як доглядати за дренажними отворами

Щоб дренажна система працювала належним чином, її потрібно регулярно чистити. З часом отвори можуть забиватися листям, пилом, дрібними гілками, комахами чи іншим сміттям. Регулярна перевірка – особливо до та після сезону дощів – допоможе уникнути проблем.

Для очищення можна використати:

балончик зі стисненим повітрям;

тонкий гнучкий дріт;

маленьку щітку або зубочистку;

засіб для чищення труб.

Крім того, варто перевіряти, чи вода справді стікає через дренажні отвори. Для цього достатньо налити трохи води в напрямну або обприскати зовнішню частину вікна з садового шланга. Якщо отвори чисті, вода швидко витече назовні.

Варто уважно герметизувати вікна / Фото Freepik

Як правильно герметизувати вікна й не заблокувати дренаж

При герметизації вікон надзвичайно важливо не закрити дренажні отвори герметиком – це може призвести до серйозних пошкоджень водою. Після виявлення отворів, які не можна заклеювати, можна розпочати герметизацію.

Основні поради:

Використовуйте лише зовнішній герметик (силіконовий або поліуретановий).

Очистьте поверхню перед нанесенням (видаліть бруд, пил і старий герметик).

Якщо щілина глибока – використайте підкладку перед герметиком.

Наносьте герметик плавно, однією лінією, і розгладьте його вологим пальцем або інструментом.

Дайте герметику повністю висохнути до контакту з водою.



Водночас уникайте нанесення нового герметика поверх старого та герметизації всіх чотирьох сторін віконної рами – це блокує вентиляцію.

Також не варто заклеювати рухомі частини рами, що порушує функціональність і провокує накопичення вологи.

До речі, перед тим, як переходити до герметизації вікон, зверніть увагу на їхній стан. Можливо, ви виявите ознаки, які свідчать про необхідність заміни вікон.