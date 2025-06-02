Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, эти элементы конструкции часто игнорируют и герметизируют во время утепления окон. Для чего они нужны и почему не стоит их перекрывать, рассказываем далее.

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Зачем нужны дренажные отверстия

Основное назначение дренажных отверстий – вывод дождевой воды изнутри оконной рамы. Если такие отверстия исправно работают, вода не скапливается внутри, а следовательно, уменьшается риск повреждений.

Кроме водоотвода, дренажные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха, что способствует регуляции температуры внутри помещения и предотвращает образование благоприятной среды для вредителей (например, комаров) и грибка. Также они уменьшают риск засорения направляющих окна мусором, что может повлиять на его функциональность.

Чаще всего дренажные отверстия есть в окнах, подверженных частому контакту с влагой – например, в раздвижных, двустворчатых или виниловых и алюминиевых моделях.

Как ухаживать за дренажными отверстиями

Чтобы дренажная система работала должным образом, ее нужно регулярно чистить. Со временем отверстия могут забиваться листьями, пылью, мелкими ветками, насекомыми или другим мусором. Регулярная проверка – особенно до и после сезона дождей – поможет избежать проблем.

Для очистки можно использовать:

баллончик со сжатым воздухом;

тонкий гибкий провод;

маленькую щетку или зубочистку;

средство для чистки труб.

Кроме того, стоит проверять, действительно ли вода стекает через дренажные отверстия. Для этого достаточно налить немного воды в направляющую или опрыскать внешнюю часть окна из садового шланга. Если отверстия чистые, вода быстро вытечет наружу.

Стоит внимательно герметизировать окна / Фото Freepik

Как правильно герметизировать окна и не заблокировать дренаж

При герметизации окон чрезвычайно важно не закрыть дренажные отверстия герметиком – это может привести к серьезным повреждениям водой. После выявления отверстий, которые нельзя заклеивать, можно начать герметизацию.

Основные советы:

Используйте только внешний герметик (силиконовый или полиуретановый).

Очистите поверхность перед нанесением (удалите грязь, пыль и старый герметик).

Если щель глубокая – используйте подложку перед герметиком.

Наносите герметик плавно, одной линией, и разгладьте его влажным пальцем или инструментом.

Дайте герметику полностью высохнуть до контакта с водой.



В то же время избегайте нанесения нового герметика поверх старого и герметизации всех четырех сторон оконной рамы – это блокирует вентиляцию.

Также не стоит заклеивать подвижные части рамы, что нарушает функциональность и провоцирует накопление влаги.

Кстати, перед тем, как переходить к герметизации окон, обратите внимание на их состояние. Возможно, вы обнаружите признаки, которые свидетельствуют о необходимости замены окон.