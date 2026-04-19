10 хвилин – і чорна пліснява зникне зі швів плитки у ванній: що для цього потрібно

Не потрібно витрачати цілий статок на засоби для боротьби з пліснявою. Звичайний натуральний продукт, який є у кожного вдома, чудово впорається з очищенням міжплиткових швів.

Темна пляма, що з'являється на швах у ванній кімнаті, не лише псує вигляд, а й становить загрозу для здоров'я, тому її варто прибрати якнайшвидше. Про це пише Express.

Як очистити плитку у ванній від плісняви?

Спори плісняви постійно присутні в повітрі, але проблемою вони стають тоді, коли знаходять сприятливі умови для росту. Ванна кімната ідеально підходить для цього: тепло, висока вологість і поверхні, що довго залишаються мокрими.

Особливо часто пліснява з'являється на герметику, міжплиткових швах та складках шторки для душу, де волога затримується надовго.

Хороша новина полягає у тому, що її легко прибрати.

Згідно з порадами експертів із прибирання, харчова сода є одним із найкращих натуральних засобів для видалення плям плісняви зі швів плитки.

Сода має легкий абразивний ефект, тому знімає бруд, не дряпаючи плитку. Вона лужна, тому, на відміну від білого оцту, не руйнує затирку. Також сода безпечна для родини та домашніх тварин.

Чорна пліснява не лише псує вигляд ванної, але й шкодить здоров'ю / Фото DepositPhotos

Як прибрати плісняву зі швів за допомогою соди:

додайте 1 чайну ложку харчової соди у пляшку-розпилювач із водою;

добре струсіть, поки сода не розчиниться;

розпиліть розчин на уражену ділянку;

залиште на 10 хвилин.

Альтернативний спосіб – паста із соди:

змішайте півсклянки харчової соди та 2 – 3 чайні ложки води;

регулюйте кількість води, поки не отримаєте пасту, яку можна наносити;

нанесіть пасту на шви;

залиште на 10 хвилин;

потріть шви м'якою щіткою.

плями плісняви повинні легко зійти;

змийте залишки водою.

На завершення ще раз збризніть поверхню розчином соди та дайте висохнути без витирання. За словами експертів, це допоможе знищити залишки плісняви та допоможе запобігти її повторній появі.

Інші способи видалення плісняви з ванної

Для очищення плісняви можна використовувати білий оцет, харчову соду перекис водню 3%, відбілювач, мийний засіб, буру та спеціальні засоби. Про це пише The Spruce.

Спочатку треба знайти причину появи плісняви. Це може бути або протікання труб, або постійна волога, або слабка вентиляція. Варто усунути проблему, інакше пліснява повернеться.

Як прибрати плісняву зі стелі:

накрийте підлогу та меблі плівкою;

змішайте оцет і воду 1:1;

якщо плями сильні – використайте розчин: 3 частини води + 1 частина відбілювача;

нанесіть на плісняву та залиште на 15 хвилин;

акуратно потріть губкою або щіткою;

потріть вологою ганчіркою та висушіть.

Як очистити стіни:

нанесіть оцет або перекис водню;

залиште на 10 хвилин;

почистіть щіткою;

добре витріть насухо.

Як прибрати плісняву з плитки та швів:

змішайте 2 столові ложки бури з 2 склянками теплої води / для стійких плям варто змішати 2 частини соди та 1 частину оцту;

нанесіть на плитку та шви;

залиште на кілька хвилин;

почистіть губкою або щіткою;

для швів зручно використовувати стару зубну щітку.

Як очистити підлогу:

риберіть килимки. Помийте підлогу від пилу. Використайте воду з оцтом або засіб від плісняви. Особливо добре вимийте кути та стики. Змийте та висушіть.

Як не допустити повторної появи плісняви:

вмикайте витяжку під час і після душу;

залишайте двері або вікно відкритими;

витирайте мокрі поверхні;

швидко ремонтуйте протікання;

підтримуйте вологість нижче 60%;

регулярно прибирайте ванну кімнату.

Головний ворог плісняви – сухість і свіже повітря.

