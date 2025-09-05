Вуличний сміттєвий бак – це один із непривабливих, але дуже необхідних предметів, якого неможливо позбутися. Однак за деякого планування можна приховати його з поля зору.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, для цього навіть необов'язково створювати огорожі чи складні конструкції. Як нестандартно та просто приховати сміттєвий бак, розповідаємо далі.

До теми Чому не можна викидати сміття ввечері: 5 вагомих причин

Як приховати сміттєвий бак у дворі?

Складні ширми, які часто використовують для розділення простору, – це швидкий і простий варіант для приховування таких речей, як сміттєві баки. Вони не потребують складного встановлення, їх можна налаштувати під конкретний простір і зняти під час переїзду.

Загалом, усе що потрібно для цього рішення, – це знайти ширму, яка підійде за розмірами. Варто виміряти сміттєві баки, щоб переконатися, що вона їх прикриє.

Використовувати ж можна як ширми для внутрішніх приміщень, так і обирати окремі вироби для зовнішнього використання.

Головне тут – звернути увагу на матеріали. Найкращим рішенням є оброблена деревина або алюміній з покриттям. Однак, якщо ширма була призначена для використання в приміщеннях, варто подбати про її захист: фарба або герметик допоможуть продовжити термін служби, захистивши матеріал від дощу й сонячних променів.

Як приховати сміття за ширмою: дивіться відео

Як приховати інші візуальні негаразди вдома?

Сміттєві баки – це не єдина річ вдома, що може псувати візуальну привабливість. Також, щоб не заважали естетиці, можна приховувати:

Усі ці дрібні деталі здатні робити простір захаращеним, тож прості способи дозволять сховати їх з поля зору, роблячи житло більш організованим.