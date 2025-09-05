Найпростіший спосіб: як приховати непривабливий сміттєвий бак у дворі
- Для приховування сміттєвих баків можна використовувати складні ширми, які легко налаштувати та зняти.
- Рекомендується вибирати ширми з обробленої деревини або алюмінію з покриттям для тривалого використання на вулиці.
Вуличний сміттєвий бак – це один із непривабливих, але дуже необхідних предметів, якого неможливо позбутися. Однак за деякого планування можна приховати його з поля зору.
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, для цього навіть необов'язково створювати огорожі чи складні конструкції. Як нестандартно та просто приховати сміттєвий бак, розповідаємо далі.
До теми Чому не можна викидати сміття ввечері: 5 вагомих причин
Як приховати сміттєвий бак у дворі?
Складні ширми, які часто використовують для розділення простору, – це швидкий і простий варіант для приховування таких речей, як сміттєві баки. Вони не потребують складного встановлення, їх можна налаштувати під конкретний простір і зняти під час переїзду.
Загалом, усе що потрібно для цього рішення, – це знайти ширму, яка підійде за розмірами. Варто виміряти сміттєві баки, щоб переконатися, що вона їх прикриє.
Використовувати ж можна як ширми для внутрішніх приміщень, так і обирати окремі вироби для зовнішнього використання.
Головне тут – звернути увагу на матеріали. Найкращим рішенням є оброблена деревина або алюміній з покриттям. Однак, якщо ширма була призначена для використання в приміщеннях, варто подбати про її захист: фарба або герметик допоможуть продовжити термін служби, захистивши матеріал від дощу й сонячних променів.
Як приховати сміття за ширмою: дивіться відео
Як приховати інші візуальні негаразди вдома?
Сміттєві баки – це не єдина річ вдома, що може псувати візуальну привабливість. Також, щоб не заважали естетиці, можна приховувати:
Усі ці дрібні деталі здатні робити простір захаращеним, тож прості способи дозволять сховати їх з поля зору, роблячи житло більш організованим.