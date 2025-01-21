Один пучок і вогонь розгориться: як швидко та ефективно обігріти дім
- Через високі тарифи на газ та електроенергію, українці все частіше обирають опалення дровами.
- Сухі дрова та допоміжні матеріали як солома або лузга допомагають швидко розпалити багаття, а правильне укладання дров у піч або котел забезпечує максимальне тепло.
Розвести багаття у котлі чи печі буває не так просто. То дрова погано горять і коптять, то вогнище взагалі не розгорається. Щоб таких проблем не виникало, слід правильно починати процес розведення вогню у котлі чи печі.
Як розтопити багаття та швидко обігріти будинок – розповідає 24 Канал.
Цікаво Щоб вдома було тепло та затишно: які дрова найкраще обирати для котла
Як швидко натопити у домі
Через високі тарифи на газ та електроенергію, все більше українців обирають опалення дровами. Такий спосіб може здаватися клопітким, однак максимально дешевий.
Так, щоб розвести багаття у котлі чи печі слід пам'ятати кілька головних правил:
- дрова повинні бути сухими,
- використовуйте додаткові матеріали для розведення вогню,
- обирайте дрова, які віддають максимум тепла.
Щоб швидко розвести багаття, слід користуватися маленькими "помічниками". Так, солома, соняшникова лузга, гречане чи горохове лушпиння допомагають швидше розвести багаття, а також прискорюють процес нагріву будинку.
Як швидко натопити у домі / Фото Unsplash
Слід пам'ятати, що такі допоміжні матеріали також повинні бути сухими, щоб не виникала кіптява та не утворювався надмірний дим. Достатньо кинути лише один пучок у топку, й вогонь швидко розгориться.
Швидко обігріти будинок допоможуть і правильно підібрані дрова. Так, краще обирати такі породи деревини, які мають найвищу тепловіддачу. Дуб, акація, вільха, ясен будуть довго горіти й при цьому – даруватимуть тепло.
До слова, щоб швидко обігріти дім, слід також і правильно укладати дрова у піч чи котел. Так, варто дотримуватися наступної інструкції:
- На низ слід укласти найбільші поліна. Дрова мають лежати щільно, але мати щілини для циркуляції повітря.
- На другий ярус укладають дрова середнього розміру.
- Верхнім ярусом слід класти тріски, а також допоміжні матеріали для розведення вогню.